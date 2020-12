Özlü Sözler 2021- En Güzel, Anlamlı, Etkileyici Özlü Sözler 2021

ÖZLÜ SÖZLER 2021

1. Sen benim hiçbir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım, yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimse misin bilmem ki nesin?Attila İlhan

2. "Her şey, neye layıksa ona dönüşür." - Mevlana

3. "En iyisi, sevinmeyi öğrenelim; böylece başkalarına acı vermeyi ve acıları düşünmeyi unuturuz." - Friedrich Nietzsche

4. "Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur." - Yunus Emre

5. "Bana kapitalist göster, ben de sana kan emici göstereceğim."- Malcom X

6. Bir kadın seninle konuşurken, söylediklerini gözlerinle birlikte dinle. – Victor Hugo

7. Aslında hayatın en güzel anı; her şeyden vazgeçtiğinde, seni hayata bağlayan birinin olduğunu düşündüğün andır.Balzac

8. İyiler kaybetmez ama kaybedilir. Peyami Safa

9. Görmezden gelin, ses etmeyin, cevap vermeyin. Sessizlik herkesi mahveder.

10. Sen beni kaybetmeyi göze aldıysan ben seni silmekten şeref duyarım.

Etkileyici ve Güzel Özlü Sözler

Özlü Sözler

Kendinizi başkalarına anlatmanıza hiç gerek yok. Herkes kimliğini cebinde, kişiliğini yüreğinde taşır.

Kaliteli insan işiyle, boş insan kişiyle uğraşır.

Ağırlayamayacağın misafiri yüreğine konuk etme…

Muhtaçken bir şeylerini verebilen insandan daha zengin olanını görmedim. Hz Ömer

Elbisesi kirli olandan değil, düşüncesi kirli olandan korkacaksın.

Güzel görünen herkes bir gün yaşlanacak. Ama iyi insanlar yaşlansalar da iyi insan olarak kalacaklar.

Elli yaşından sonra harfleri yakından seçemezsin ama dönen fırıldakları uzaktan bile anlarsın.

İnsanların seni en çok sevdiği zaman, onların işine en çok yaradığın zamandır.

Asıl marifet buluttaydı ama herkes yağmura şiir yazdı.

Ne güzel demiş Cemal Süraya; Uğraşamam dünümle ve dünümdekilerle... Ben yarına bakarım yanımdakilerle.

Yanında olduğum zaman değerimi bilmezsen, değerimi bildiğin gün beni yanında bulamazsın. N. Fazıl Kısakürek

"Adalet var mı?" dedim. "Külü var lazım olursa" dedi. "Külü ne yapacağım?" diye sorduğumda "yandığını kanıtlarsın" dedi.

Zor sınavlar güçlü insanlar yetiştirir.

Güven bir ayna gibidir. Bir kez çatladı mı çizik gösterir.

Her kalpte bir mezarlık vardır.

"En iyi intikam düşmanınız gibi olmamaktır."- Marcus Aurelius

"Kafanı aslanın ağzına sokarsan, bir gün onu ısırırsa şikayet edemezsin."- Agatha Christie

"Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur." – Voltaire

Sakın unutma, ellerin cebindeyken başarı merdivenlerini çıkamazsın.

Ümit, mutluluktan alınmış bir miktar borçtur.-Joseph Joubert

Aşk dediğin nedir ki, tenden bedenden sıyrık, çocukların içinde, yaşadığı bir çığlık. - Ahmet Hamdi Tanpınar

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, diğerleri de yanlış gider. - C. Bruno

Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmaktır. - Moliere

Beni mahveden şey; bana yalan söylemiş olman değil, sana bir daha inanmayacak olmamdır. -Victor Hugo

İnsanlar seninle konuşmayı bıraktığında, arkandan konuşmaya başlarlar. -Pablo Neruda

"Kalbinizle yaptığınız her şey, size geri dönecektir." - Mevlana

"Ya susmak ya da suskunluktan daha kıymetli bir söz söylemek gerekir." - Pisagor

"Yorgun olduğumuzda, uzun zaman önce fethettiğimiz fikirlere saldırıyoruz." - Friedrich Nietzsche

"Halkın işine kayıtsızlık için iyi adamların ödediği bedel, kötü adamlar tarafından yönetilir" ( Platon)

"Bozuk olunca maya; ne ar tanır ne de haya." - Hz. Mevlana

"Gülmek için mutlu olmayı beklemeyin belki de gülmeden ölürsünüz." - Victor Hugo

"Kendini yanlış hikayede bulursan ayrıl." - Mo Willems

"Kazanırsan, açıklamana gerek yok… Kaybedersen, açıklamak için orada olmamalısın!"- Adolf Hitler

"Mutluluğu, en karanlık zamanlarda bile, sadece ışığı açmayı hatırlarsa bulur ."- JKRowling

Bir kadın seninle konuşurken, söylediklerini gözlerinle birlikte dinle. – Victor Hugo

Diktatörlük gerçek olduğunda, devrim bir hak haline gelir. – Victor Hugo

Kıskanç olmayan aşk ne doğrudur ne de saf. – Victor Hugo

"Hayatta daima gerçekleri savun! Takdir eden olmasa bile, vicdanına hesap vermekten kurtulursun." – Che Guevara

"Paranla şeref kazanma, şerefinle para kazan ki; paran bittiğinde, şerefin de bitmesin." – Nicanor Parra

Kalbinde sevgiyi koru. Onsuz bir hayat, çiçekler öldüğü zaman güneşsiz bir bahçe gibidir. (Voltaire)

Suçlu bir adamı kurtarmak riskini masum birini mahkum etmekten daha iyidir. (Voltaire)

Gözyaşları, kederin sessiz dilidir. (Voltaire)

Önyargılar, aptalların sebeplerden dolayı kullandıkları şeydir. (Voltaire)

Başarı bir bilimdir; Eğer şartların varsa sonucu alırsın. – Oscar Wilde

Kadınlar sevilmek için yaratılmıştır. Anlamak için değil... – Oscar Wilde

"İnsanların, senin hakkında ne düşündüklerini önemsemeyerek, ömrünü uzatabilirsin" – Bukowski

"Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer ve bilirsin, o nehir asla durmaz." – Grange

"Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir." – Mevlana

Kadınlar sözleriyle değil, gözleriyle konuşur aslında. Bu yüzden onları anlamak için dinlemek yetmez, izlemek gerek...

Bilge adam hiçbir zaman yaşlanmaz. Sadece olgunlaşır! - Victor Hugo

En Güncel - Yeni Özlü Sözler

İtaat ettikleri zincirlerden aptalları serbest bırakmak zordur. Voltaire

Dünyada iki farklı insan var, bilmek isteyenler ve inanmak isteyenler. Friedrich Nietzsche

Engelsiz bir yol bulursanız, muhtemelen hiçbir yere gitmez. Frank A. Clark

İntikam ve aşkta, kadın insandan daha barbardır. Friedrich Nietzsche

İçinde dans eden bir yıldız doğurmak için kaosun olması gerekir. Friedrich Nietzsche

Zihin paraşüt gibidir. Açık değilse işe yaramaz. Frank Zappa

Karakter kolay ve sessizce geliştirilemez. Sadece acı ve deneyimiyle ruh güçlenir.

Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Dengenizi korumak için hareket etmeye devam etmelisiniz. Albert Einstein

Akıl, doldurulacak bir gemi değil, yakılacak bir ateştir. Plutarkhos

Kalbini değiştirerek hayatını değiştirirsin. Max Lucado

Gücüm onun gücü kadar, çünkü kalbim saf. Alfred Lord Tennyson

Bir şeyi sevmenin yolu, bunun kaybolabileceğini fark etmektir. Gilbert K. Chesterton

Dünyayı değiştirmenize gerek yok; kendini değiştirmek zorundasın. Miguel Angel Ruiz

Affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar. -Paul Boese

Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz. – Çin Atasözü

Yapmacık olup sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim. -Tom Robbins

Senin için yapraklarını kopardığım papatyalardan özür diledim dün gece. "Haklısınız dedim, ne sevdiği belli, ne sevmediği. -P. Neruda

Geleceğimin tam olarak nasıl olacağını hala bilmiyorum ama, bildiğim bir şey var ki içinde sen yoksun. - Post Grad

Hayattan korkmayın çocuklar;iyi ve doğru bir şeyler yaptığınız zaman hayat öyle güzel ki. Dostoyevski

Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar.Seneca

Ve uyandığınızda ilk hatırladığınız yine "o" olur, nasıl ki uyumadan önce o olduysa! - Kahraman Tazeoğlu

Politika politikacılara bırakılmayacak kadar önemli bir konudur. - Charles De Gaulle

Metodu olan topal, metotsuz koşandan daha çabuk ilerler. - Francis Bacon

Mutluluğu tatmanın tek çaresi, onu paylaşmaktır. - Byron

Kadın kocasını daha az sevmeli, fakat daha çok anlamalı; erkek, karısını daha çok sevmeli, fakat anlamaya çalışmamalıdır. - Oscar Wilde

İnsan aklındakilerle gündüzleri, yüreğindekiyle geceleri uğraşıyormuş. - Can Yücel

İyi olduğunuz için herkesin size adil davranmasını beklemek, vejetaryan olduğunuz için boğanın saldırmayacağını düşünmeye benzer. - Dennis Wholey

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir. - Eflatun

Anlamlı Özlü Sözler

Gönlüne en yakın olan kişi, sana en çok zarar verebilen kişidir.

Eğer a?aletin temeli intikama ?ayalı ise, bu daha çok adaleti tetikle?ecek ve bir nefret zincirini oluşacak.

Maalesef gerçek bir barış bu dünyada var olamaz.

Mutluluğun sırrı özgürlüktür. Ve özgürlük sırrı cesarettir. Thucydides

Bir rüya büyü ile gerçek olmaz; ter, kararlılık ve sıkı çalışma gerektirir. Colin Powell

Yapabileceğiniz en büyük macera, hayallerinizin hayatını yaşamaktır. Oprah Winfrey

Bilgelik, herhangi bir zenginlikten daha önemlidir. Sofokles

Kendisine itaat etmek isteyen, nasıl emredeceğini bilmesi gerekir. Niccolo Machiavelli

Dünü kurtarmak bizim elimizde değildir, fakat yarını kazanmak ya da kaybetmek bizim elimizdedir.

Yanında aptal bir kadın olan bir sürü zeki adam görürsünüz ama yanında aptal bir adam olan zeki kadın kolay kolay göremezsiniz. - E. Jong

Hayat geç kalanları hiç affetmez. - Gorbachov

Bir gün hayatına birisi girecek ve o gün, daha öncekilerle neden işlerin yürümediğini anlayacaksın. - Elif Şafak

Mutluluğun değerini, onu kaybettikten sonra anlarız. - Plautus

Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç. - Albert Einstein

Bir kere sevdaya tutulmaya gör; ateşlere yandığının resmidir. - Cahit Sıtkı Tarancı

Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yani eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır. - Seneca

Beni mahveden şey; bana yalan söylemiş olman değil, sana bir daha inanmayacak olmamdır. - Victor Hugo

İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız,ondan hiç söz etmeyin -Blaise Pascal

İnsanlar başaklara benzer. İçleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. - Montaigne

Konuşup konuşmamak bir şeyi değiştirmeyecekse, susmamak için bir neden yoktur. - Nuovo Cinema Paradiso

İyiliğin bilgisine sahip olmayana bütün diğer bilgiler zarar verir. -Montaigne

Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığındadır. - Curtis

Şikayet ettiğiniz yaşam, belkide başkasının hayalidir. Tolstoy

Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerleme…

Beraber çalışmaksa gerçek başarıdır. - Henry Ford

En Güzel Özlü Sözler

Hayatınızın kalitesini hayatınızdaki insanların kalitesi belirler. - J. Brown

Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz. - Lukianos

Bazen insan öyle özlenir ki; özlenen bilse, yokluğundan utanır. - Aziz Nesin

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. - Honore de Balzac

Planınız bir yıl için pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin. - Huang-Çe

Yap gitsin! İnsan en çok hatalarından ders çıkartır. - Al Pacino

Can paramparça ve ellerim, kelepçede, tütünsüz, uykusuz kaldım, terk etmedi sevdan beni… - Ahmet Arif

Bir insanın hayatının ikinci yarısı, ilk yarıda kazanılan alışkanlıkların sürdürülmesinden ibarettir.- Dostoyevski

İyi kararlar tecrübeden kaynaklanır. Tecrübeler ise kötü kararlardan…- Barry LePatner

Demokrasi, hakkettiğimizden daha iyi yönetilmeyeceğimizi garanti eden bir sistemdir.- George Bernard Shaw

Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaller gerçek olabilir! - Che Guevara

Hakları ve zevkleri ellerinden alınan gençler, onların yerine daha gizli ve tehlikeli olanlarını koyar. - J. J. Rousseau

Bütün sevgileri atıp içimden, varlığımı yalnız ona verdim ben, elverir ki bir gün bana derinden, ta derinden bir gün bana "Gel" desin. - Ahmet Kutsi Tecer

Arkadaşlık kuvvetli bir bağdır. Paraya ihtiyaç olunca başvurulmazsa, ömür boyu sürer.- Mark Twain

En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir. - Cicero

Herkes tarafından doğru kabul edilen şeyler büyük olasılıkla yanlıştır. - Paul Valery

Beni güzel hatırla. Sana unutulmaz geceler bıraktım, sana en yorgun sabahlar, gülüşümü, gözlerimi, sonra sesimi bıraktım.

Can paramparça ve eIIerim, keIepçede, tütünsüz, uykusuz kaIdım, terk etmedi sevdan beni…

Sıradan öğretmen anIatır,iyi öğretmen açıkIar,yetenekIi öğretmen yapar ve gösterir,büyük öğretmen esin kaynağı oIur.

Kimse kimseyi unutmuyor ama asIa karşı tarafın istediği biçimde hatırIamıyor.

Farzet ki yazdıklarımı anlayabildin. Ya anlamadıkların. Ya yazıp yazıp sildiklerim. Ya yazamadıklarım…

Yüzüne gülecek kadar dost sandığın kişilerin aslında arkandan konuşacak kadar yüzsüz.

Bir insanın zekası verdiği cevaplardan değil sorduğu sorulardan belli olurmuş.

Her insan yanlış yapabilir ancak sadece büyük insanlar yanlışlarının farkına varabilir.

Hayatta asıl önemli olan şey istediğini almak değil. Aldıktan sonra onu hala isteyip istememektir.

Kısa Özlü Sözler - Anlamlı Kısa Özlü Sözler

Eğer dünya sana soğuk geliyorsa, onu ısıtmak için ateş yak. Lucy Larcom

Birçok insan yirmi beş yaşında ölür ve yetmiş beşe kadar gömülmez. Benjamin Franklin

Odaklanmak, hayır demekle ilgilidir. Steve Jobs

Öğrenmeye devam eden herkes genç kalır. Henry Ford

Kararlarınıza bağlı kalın, ancak yaklaşımınızda esnek kalın. Tony Robbins

Aşk, hoşgörü ve alçakgönüllülük varsa dünya daha iyi olabilir. Irena Sendler

Kendinizi olumlu insanlarla çevirin. Melanie

Arıza bulmayın, bir çare bulun. Henry Ford

Bence toplumun ilk görevi adalettir. Alexander Hamilton

Işığın olduğu her yerde gölgeler de vardır.

Düşünme: ruhun kendisi ile konuşmasıdır. Platon

Dua, insanın en büyük gücüdür! W. Clement Stone

En iyi yol dosdoğru gidendir. Robert Frost

Kendinizde var olana sadık olun. Andre Gide

Sağırlık kulakta değil; akıldadır. Marlee Matlin

Özlü Sözler Uzun Anlamlı Özlü Sözler

Kariyer yapmak harika! Ama soğuk gecelerde kariyerinize sarılıp yatamazsınız. - Marilyn Monroe

Aşk Hatalara karşı Daima Kördür, Daima Mutluluklara Meyillidir, Kanun Tanımaz, Kanatlıdır ve tutuklanamaz. Kafaların Bütün Zincirlerini Kırar geçer. - William BIake

Mutluluğun formülü, gerektiğinde önemsiz şeylerle meşgul olabilmektedir. - Edward Newton

Başarının sırrını bilmiyorum ama başarızılığın yolu herkesi memnun etmeye çalışmaktan geçer. - Bill Cosby

Eğer insanlar hiç salakça şeyler yapmasaydı, akıllıca işler yapılamazdı. - Ludwig Wittgenstein

Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur. İkinci defa aldanırsanız bilin ki suç sizindir. - Sarah Berhardt

Zeki bir insan yalnızlıkta, düşünceleri ve hayal gücüyle mükemmel bir eğlenceye sahiptir.- Schopenhauer

Açalım yüreğimizin kapılarını sonuna kadar, sevelim sevelim sevelim, sevebileceğimiz kadar. - Bedri Rahmi Eyüboğlu

İdealler yıldızlara benzer. Onlara ulaşamazsınız, ama size yol gösterirler.- Waldo Emerson

Her şeyi elde edebilirsin. Ama aynı anda değil! - Oprah Winfrey

Ona şefkatle eğilirken, pır diye uçtu birden, kırık sandığım kanatlarındaki sahtelik ve inancımla birlikte. - Ahmet Muhip Dranas

Yaşamak değil, beni bu telaş öldürecek. - Özdemir Asaf

Tanrı kuşları sevdi ve ağaçları yarattı.İnsan kuşları sevdi ve kafesleri yarattı. -Jacques Deval

Hayat bazen insanları, birbirleri için ne kadar çok şey ifade ettiklerini anlasınlar diye ayırır. - P. Coelho

Uzman, dar bir alanda yapılabilecek tüm hataları yapmış kişiye denir.- Niels Bohr

Sen ne kadar kalsan da geliyorsun benimle. Ben ne kadar gitsem de kalıyorum seninle. - Shakespeare

Yalnızca bir deli, suyun derinliğini iki ayağıyla anlamaya kalkar. - Afrika Atasözü

Öyle bir seveceksin ki, yüreğinden kimse ayıramayacak. Ve öyle birini seveceksin ki, seni gözleriyle bile aldatmayacak. - Can Yücel

Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir. - Oscar Wilde

Dünyanın gerçek gizemi görünmeyende değil, görünendedir.- Oscar Wilde

Kimse kimseyi unutmuyor ama asla karşı tarafın istediği biçimde hatırlamıyor.- Tezer Özlü

Komik Özlü Sözler

Eskiden ekmek aslanın ağzındaydı şimdi aslan da aç!

Kız dediğin İstanbul gibi olmalı, Fethi zor, fatihi tek!

Hani dilimizin ucuna gelip de söyleyemediklerimiz var ya; Allah o sözlerin yolunu açık etsin.

Aşk; eğri bacaklıyı doğru görme sanatıdır.

Herkes cennete gitmek ister ama kimse ölmek istemez.

Eğer benimle ilgili bir probleminiz varsa bu sizin probleminizdir.

Aşkın gelişi aklın gidişidir.

Seni gördüm göreli başım belada,dün gece seni düşünürken kaldım helada.

Kumarı bırakacağıma bahse girerim!

Mantık evliliği yapınca ne olacak? Kocanla oturup satranç mı oynayacaksın!

Bu aralar öyle şanssızım ki hani ağzımla kuş tutsam kuş ağzıma sıçar.

Bir yıldız gibi kayarım hayatından yapabileceğin tek şey dilek tutmak olur.

Kartları kader karıştırır biz oynarız.

Durduk yere sizi terk eden, ya alacağını alamamıştır ya da alamayacağını anlamıştır.

Kütlesi olmayana yerçekimi dokunamaz.

Anlamlı Özlü Sözler

Her sinirli kadının arkasında neyi yanlış yaptığıyla ilgili hiçbir fikri olmayan bir erkek vardır.

Aşk denen zıkkım benim de hakkım.

Kişinin susması, her zaman söyleneni onayladığı anlamına gelmez. Bazen canı aptallarla tartışmak istemiyordur.

Mevlana'dan Düşünürlerden Özlü Sözler

Asalet; boyda değil soyda, incelik; belde değil dilde, doğruluk; sözde değil özde, güzellik; yüzde değil, yürekte olur.

Ne kadar bilirsen bil, anlatabildiklerin, karşındakinin anlayabileceği kadardır.

Dost, acı söyleyen değil, acıyı tatlı söyleyebilendir.

Aşk; topuklarından etine kadar işlemiş bir nasır gibidir. Ya canın acıya acıya adım atacaksın, ya da canını acıta acıta söküp atacaksın. İki yolda da tek bir gerçek olacak; canın çok ama çok acıyacak…

Dünyanın en güç işi bir şeyin nasıl yapılacağını bilirken, başka birinin nasıl yapamadığını ses çıkarmadan seyretmektir.

Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap.

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

Acı su da, tatlı su da berraktır. Sakın görünüşe aldanma… Görünüşte herkes insandır ama gerçek insan hal ehli olandır.

Adam savaşmakla çetin er sayılmaz, öfkelendiği zaman kendini tutabilendir çetin.

Başta dönüp koşan nice bilgiler, nice hünerler vardır ki, insan onunla baş olmak isterse, baş elden gider. Başının gitmesini istemiyorsan ayak ol.

Başkalarına imrenme, çok kimseler var ki senin hayatına imreniyorlar.

Bir katre olma, kendini deniz haline getir.

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez.

Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir.

Bir insan bilmiyorsa ne istediğini, hem seni ziyan eder , hem kendini…Dibini görmediğin suya dalmadığın gibi, emin olmadığın sevgiye teslim etme kendini.

Etkileyici Özlü Sözler

Büyük Allah'tan bizler niye terbiye isteriz? Çünkü terbiyesizler, Allah'ın lütfundan mahrumdurlar.

Terbiyesiz, yalnız kendine kötülük etmez, bütün utanç ve erdem ufuklarını ateşler.

Cahil kişi gülün güzelliğini görmez, gider dikenine takılır.

Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir.

Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir.

Her dil, gönlün perdesidir. Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır.

Kendini noksan gören kişi, olgunlaşmaya on atla koşar. Kendini olgun sanan ise Allah'a bu zannı sebebiyle ulaşamaz.

Nefsin, üzüm ve hurma gibi tatlı şeylerin sarhoşu oldukça, ruhunun üzüm salkımını görebilir misin ki?

Nerde akan gözyaşı varsa, oraya rahmet gelir.

Yunus Emre'den Özlü Sözler

Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

Bu dünyaya inanma, vefasın bulam sanma. Ömrün veren ziyana, çoğu pişman içinde.

Ben sevdiğimi demez isem, sevmek derdi boğar beni.

Akıl bir kişidir, Allah'a bakar.Uyarsan akla uy, ol buhl'ı (cimriliği) yakar.

Durulduğu zamanları olur insanın, yorulduğu zamanlar olduğu gibi, ama ömür götüren kırıldığı zamanlardır.

Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden gelir. Zehr ile pişen asi yemeğe kim gelir.

Dil söyler kulak dinler, kalp söyler kainat dinler.

Edebim elvermez edepsizlik edene, Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene.

Zulum ile abad olanın akıbeti berbad olur.

Sabır saadeti ebedi kalır Sabır kimde ise o nasib alır.

Yunus sözi alimden, zinhar olma zalimden, korkadurın ölümden, cümle doğan ölmüştür.

Miskin Adem oğlanı, nefse zebun olmuştur. Hayvan canavar gibi, otlamağa kalmıştır.

Ey hayat ırmağından su içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor?

Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.

Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.

Dağa düşer kül eyler, gönüllere yol eyler, sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk.

İşitin ey yarenler! Aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül, misal-i taşa benzer.

Bu dünyaya gelen gider. Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır?

Hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül yahut diken. Ya hayattır yahut kefen. Nârın da hoş, nurun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni.

Eğer bir müminin kalbin kırarsan hakka eylediğin secde değildir.

Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.

Olsun be aldırma yaradan yardır..sanma ki zalimin ettiği kardır... Mazlumun ahi indirir sahi.. Her şeyin bir vakti vardır.

Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan. Sabır saadeti ebedi kalır sabır kimde ise o nasip alır.

En Güzel Özlü Aşk Sözleri

Annem yaşı ilerledikçe elim kolum ağrıyo diyor, ah be annem benim yaşım kaç ki hergün sol yanım ağrıyor..

Ufukta bir gemi görsem seni taşıyan, Mavi denize dalardım geriye bakmadan .Uçsuz bucaksız mavilikte arardım beni .Taa ki beni sende bulana kadar.

Allah'la arandaki perdedir. O perdeyi ateşe at ki ardından Allahgörünsün.

Aklıma gelmek kolay. Marifet, yanıma gelmekte…

Ben kimim! Beni söylediklerimde arama…!Ben söylemediklerimde gizliyim…!O görmediğin koskoca derya gönlümdür.Gördüğün sahil ise dilim.Kıyılarıma vuran dalgalarıma şaşma..!Onlar aşk'tan gel-git'im.Beni Mecnundan Leyla'dan sorma…! Ben yalnız Mevladan bir izim…!!

Aşk genellikle Bir Evlilik Meyvesidir. - Moliere

Gecenin karanlığında, güneşin ışığında, suyun damlasında, selin coşkusunda, kimi yanımdasın kimi rüyamda, ama hep aklımdasın sakın unutma.

Aşk Güneş Gibidir, Kör Bile Hisseder. - K. KisfaIudy

Gördüğünü herkes sever, sen onda görmediğini bulacaksın. Eğer gerçek aşk istiyorsan; Ten'e değil, kalbe dokunacaksın. - Bob Marley

Sen, hayalini kurup, sonunda bulduğum o hayallerimdeki adam değilsin. Sen karşıma çıkıp, bana aşkı hayal ettiren ilk sevgilisin.

Aşk Dehanın besinidir. - Gustave Flaubert

Aşk, sakızdan çıkan sözler kadar basit olmaya devam ettikçe, insanlar da onu çiğneyip tükürmeye devam edecekler.

Ve aşk; hak edenlerin hayali olurken, hak etmeyenlerin oyuncağı oldu.

Aynaya bakınca kendimi değil kocaman bir yürek .Ve o yürekte ondan da büyük bir sen gördüm.

O Kadar Yakınsın Ki ,Seni Ben Sandım..Sana O Kadar Yakınım Ki, Beni Sen Sandım..Sen Mi Bensin Ben Mi Senim? Şaşırdım Kaldım..

Aşk Doğal Değil, insanın Yapısı Bir şey ve onların En yücesidir. - Octavio Pacz

Aşk bittikten sonra arkadaş kalalım diyenler! Güle başka isim versen değişik kokacak mı?

Sükut eyledim, "Kahrı var" dediler. Biraz söyledim, "Zehri" var dediler. Sustum, kahrından susuyor dediler; biraz konuştum, zehrini kusuyor dediler…

Ben utangaç bir kalbi taşırım geceden..Ben sana aşık olduğumu, ölsem söyleyemem..- Özdemir Asaf

Herkesi tersliyorum şu ara. Solundan mı kalktın diyorlar? Hayır ben değil, o kalktı solumdan diyemiyorum!

Aşk Gözle Değil, Ruhla Görür. - William Shakespeare

Bana kalsa gökyüzündeki tüm yıldızlar yerine bütün insanlara .Senin gözlerinde ışıldayan bir çift yıldızı gönderirdim.

İkimizin hayali de aynıysa ortak bir yerde buluşmanın zamanı gelmiş demektir. Mesela sen ve ben aynı hayatta?

Aşk Duyuruların Bir Hummasıdır. -La Rochefoucauld

Hayatta en zor olan şey, gerçek aşkı bulmak değildir. Daha da önemlisi onu her zorluğa karşı sürdürebilmektir aslında.

"Sel ister bulanık olsun, ister saf olsun madem ki geçicidir, onu konuşarak vakit öldürme.Dünya malı sele benzer.'

Yüzde ısrar etme, doksan da olur. İnsan dediğinde, noksan da olur. Sakın büyüklenme, eldeneler var. Bir ben varım deme, yoksan da olur…

Aşk Hatırlamalarla Yaşar, Umutlarla Son Bulur. - Refik Halit Karay

Sana bu satırları gidip gelen aklımla yazıyorum. Sana gidip, aşka gelen bir akılla!

Kalbin edebi sükûttur. Susan kurtulur. Güzellik dilin altında gizlidir. Sükût, incelik, edep ve zarafet insanı her gittiği yerde sultan yapar.

İnan gözümde hiçbir değerin yok, ne varsa kalbimde.

Aşk Dostluğu, Dostluk da aşkı Mahveder. La Bruyere

Sonra diyorum ki, bu aşkı içime düşürenin şüphesiz bir bildiği vardır.

Ne seni unutmak için bir çabam var içimde, ne de aşkımı körükleyen bir rüzgar,ne de seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm,ne de seni görmeye dayanacak bir kalbim var

Gülüşünü seversin, sesini seversin, sohbetini seversin. Sevmek için illa ki yüzünü görmek şart değil; Yüreğinde duruşunu seversin.

Sen en mükemmel sevgiyi hak edilecek kadar güzel fakat herkesin seni sevmeyi hak etmeyeceği kadar özelsin…

Yağmur başladı…Gelse de ıslansak dediği biri olmalı insanın…

Aşk Hafta beş Lira ile geçinemez. - Somerset Maugham

Üflesen yıkılır hayallerimiz varmış meğer; titremesin diye nefes almaktan bile korktuğumuz.

Gönlünde olanı benden gizleme ki benim gönlümdeki de ortaya çıksın…

Bugün ağlamayı düşünüyorsan sakın yapma çünkü bir yerde senin bir gülüşün için yaşayan biri var.

Bir insan aşık olunca; kıskanır, bağırır, kısıtlar, hesap sorar, sahiplenir… ama; anlayana işte…

Bir çift göze aşık ve diğer bütün gözlere körüm..

"Açık çay içerdi hep,demli olunca bardağın diğer tarafından beni göremezmiş, Öyle derdi…" - Cemal Süreya

Aşk Hiç bir Mani Bilmez, insan kendi kalbinin Seçtiği iIe Daima Mesuttur. - Joseph Shearing

Bilmeyen ne bilsin seni gamlanma deli gönül, gönülden anlamayana bağlanma deli gönül…

Aşk iki kişilik bencilliktir. - Antoine De Salle

Al ömrümü koy ömrünün üstüne, senden gelsin ölüm başım üstüne….

Kalbin hangi sevgi için çarpıyorsa yeni doğan günün güneşi Seni ona kavuştursun.

Çünkü aşk, yaralıyken asla bulamayacağınız garip bir kan grubudur.

Her kapının bir anahtarı vardır, ancak önemli olan anahtar değil, kapının ardındakidir. Eğer kapıyı güzel sözle tıklatırsan kapının arkasındaki yol seni hep doğru yere götürür.

Aklımda işin yok! Durup durup aklıma gelme…Yanıma gel, Mevzu KALBİMDE!

Aklını Başına Al Da, Fanî Olan Bu Dünya Zindanında Kimseden Vefa Arama! Bu Dünyanın Vefası Bile Vefasızdır

"Merhaba sevdiğim; ben o sevmediğin. Bugünde mi geçmedim aklının kıyılarından?" - Ümit Yaşar Oğuzcan

Aşk Evrenin Mimarıdır. - Herodot

Denizi kurumuş bir balık gibi, halen senin için çırpınıyorum.

Ey canımın sahibi Yar! Sen benimle olduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var. - Mevlana

Aşk Hükmetmez, Terbiye Eder. - J.W.von Goeth

Başarı İle İlgili Özlü Sözler

Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım. -Necip Fazıl Kısakürek

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür. -Aristo

Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım çünkü inerken gene aynı insanlara rastlayacağız. -Cenap Şahabettin

Önce biz alışkanlıklarımızı oluştururuz, sonra da alışkanlıklarımız bizi oluşturur. -John Dryden

Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. -Ben Sweetland

Hayatta başarılı olanlar, kendilerine gereken bilgileri öğrenmekten bir an geri kalmazlar ve hadislerin sebeplerini her zaman araştırırlar. -Rudyard Kıplıng

Limiti koyan zihindir. Zihin bir şeyi yapabileceğini kestirebiliği kadar başarılı olur. Yüzde 100 inandığın sürece her şeyi yapabilirsiniz. -Arnold Schwarzenegger

İnsan sahip olduklarının toplamı değil fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır. -Jean Paul Sartre

Deneyim düşüncenin, düşünce ise eylemin çocuğudur. -B. Dısraelı

İyi bir kafaya sahip olmak yetmez; mesele onu iyi kullanmaktır. -Rene Desc?rtes

Her eylemin atası düşüncedir. -Ralph Waldo Emerson

İyi düşünmek iyidir; iyi hareket etmek çok daha iyidir. -Horace Mann

Nerede olursanız olun, elinizdekilerle yapabileceklerinizi yapın. -Alex Morrison

Gerekeni yap ve güce sahip ol.-Emerson

Akli resimler zihni kalıbımızın biçimlenmesine yardım eder.-Robert Collier

Ya başlamamalı, ya da bitirmeli. -Ovidius

Felsefi Özlü Sözler

Eğer onur kazançlı olsay?ı herkes onurlu olabilirdi. -Thomas More

Fay?asız bir hayat erken bir ölüm?ür. -Johann Wolfgang von Goethe

Mutluluk er?emin ödülü değil erdemin ken?isidir. -Baruch Spinoza

Bir sorunu çözmenin en iyi yolu nedenini yok etmektir. -Martin Luther King

Unutmayın ki imparatorluklar diktikleri çarmıhlarda ancak adaleti sağlayabilirler. Ahlak ve erdem çöktüğünde devleti yönetemezsiniz. -Cicero

Yok etme ihtiyacının kesin nedeni, insan olmaktır, çünkü insan olmak nesne olmayı aşmak anlamına gelir. -E. Fromm

Beni korkutan kötülerin baskısı değil iyilerin kayıtsızlığı. -Martin Luther King

Oscar Wilde

Bari hayvan olarak mükemmel olsaydın. Fakat hayvan olmak için masum olmak gerekir. -Friedrich Nietzsche

İnsanın kinden kurtulması en yüksek umuda götüren köprü ve uzun süren kötü havalardan sonra görülen gökkuşağıdır. - Friedrich Nietzsche

Cihan bir avuç çamur, gönül de onun mahsulü. İşte cihanın bütün müşkülü bu bir katre kandan başka bir şey olmayan gönülden fışkırıyor. Biz biri iki görüyoruz, oysa herksin cihanı kendi gönlü içindedir. -Muhammed İkbal

Dünya, insanın düştüğü maymun ruhunun yuvası olsun diye, şeytan çırağı ideoloji ve politika mimarlarınca, hamur gibi yoğruluyor. Sezai Karakoç

Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalarlar. -Johann Wolfgang von Goethe

Cesaret de aşk gibi ümitle beslenir. -Napoléon Bonaparte

Büyük insanların elinde mal, aşığın gönlünde sabır, kalburda ise su durmaz. -Sadi

Manalı sözler

Hiçbir merdivenin olmasa bile kendi başının üstüne çımayı başarmalısın, yoksa yukarıya nasıl çıkarsın? - Friedrich Nietzsche

Taklit, toplum ruhunun firengisidir.Sezai Karakoç

Gerçek hiçbir zaman şiddet tarafından çürütülemez. -E. Fromm

İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız, kendi kendini öğütür durur. -İbn-i Haldun

İngilizce Özlü Sözler

An unexamined life is not worth living. (İncelenmemiş bir hayat yaşamaya değer değildir.) – Socrates

Definiteness of purpose is the starting point of all achievement. (Amacı kesinleştirmek her başarının başlangıç noktasıdır.) – W. Clement Stone

Eighty percent of success is showing up. (Başarının yüzde sekseni ortaya çıkmaktır.) – Woody Allen

Every child is an artist.The problem is how to remain an artist once he grows up. (Her çocuk bir sanatçıdır. Sorun büyüdükleri zaman da sanatçı kalabilmektedir.) – Pablo Picasso

Every strike brings me closer to the next home run. (Her vuruş beni bir sonraki sayıya yaklaştırır.) – Babe Ruth

I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. (İçinde bulunduğum durumların ürünü değilim. Kararlarımının ürünüyüm.) – Stephen Covey

I attribute my success to this: I never gave or took any excuse. (Başarımı şuna borçluyum: Hiçbir zaman bahane üretmedim ve kabul etmedim.) – Florence Nightingale

I've missed more than 9000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. (Kariyerim boyunca 9000 atış kaçırdım. 300 maç kaybettim. 26 defa oyun kazandıracak son şutu kaçırdım. Defalarca başarısızlığı gördüm . Ve işte bu yüzden başarıyı yakaladım.) – Michael Jordan

Life is 10% what happens to me and 90% of how I react to it. (Hayatın %10'u başıma gelenler, %90'ı da benim buna karşı ne yaptığımdır.) – Charles Swindoll

Life is about making an impact, not making an income. (Hayat etki yaratmak demektir, gelir yaratmak değil.) – Kevin Kruse

Life is what happens to you while you're busy making other plans. (Hayat siz başka şeyleri planlamakla meşgulken olanlardır.) – John Lennon

Life isn't about getting and having, it's about giving and being. (Hayat almak veya sahip olmak değil vermek ve olmak demektir.) – Kevin Kruse

Strive not to be a success, but rather to be of value. (Başarılı olmak için değil değerli olmak için çabala.) – Albert Einstein

The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. (Bir ağaç dikmek için en uygun zaman 20 yıl öncesiydi. İkinci en iyi zaman ise şimdi.) – Chinese Proverb

The mind is everything. What you think you become. (Akıl herşeydir. Ne düşünüyorsanız, onu olursunuz.) – Buddha

The most common way people give up their power is by thinking they don't have any. (İnsanların güçten düşmelerinin en genel sebebi ona sahip olmadıklarının düşünmeleridir.) – Alice Walker

The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity. (En zor şey harekete geçme kararıı vermektir, geriye kalan ise sadece azimdir.) – Amelia Earhart

We become what we think about. (Ne olmayı düşünüyorsak onu oluruz.) – Earl Nightingale

Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. (Bir insan her neyi hayal edip inanıyorsa, ona ulaşabilir.) – Napoleon Hill

Winning isn't everything, but wanting to win is. (Kazanmak herşey demek değildir, ancak kazanmayı istemek herşeydir.) – Vince Lombardi

You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. (Sahili gözden kaybetme cesaretini gösteremezseniz okyanusu geçemezsiniz.) – Christopher Columbus

You miss 100% of the shots you don't take. (Kullanmadığınız atışların %100'ünü kaçırmışsınızdır.) – Wayne Gretzky

Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. (Zamanınız kısıtlıi bu yüzden başkasının hayatını yaşamakla onu boşa harcamayın.) – Steve Jobs