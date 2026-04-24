Haberler

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak’ta bir kişi, komşusunun banyosunu gizli kamerayla izlediği iddiasıyla tutuklandı. Şüphelinin, evinden açtığı delikten “yılan kamera” ile görüntü kaydettiği öne sürüldü. Olay, banyodaki düzeneğin fark edilmesiyle ortaya çıktı.

Zonguldak’ta komşusunun banyosunu gizlice izlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

BANYOYA DELİK AÇIP KAMERA YERLEŞTİRDİ

İddiaya göre, 42 yaşındaki inşaat işçisi S.D., Meşrutiyet Mahallesi’ndeki evinde tuvalet bölümünden delik açarak alt katta yaşayan ve üç kızı bulunan Ş.Ö’nün banyosunu “yılan kamera” olarak bilinen cihazla izleyip kayda aldı.

DÜZENEĞİ ÇOCUK FARK ETTİ

Olay, Ş.Ö’nün kızlarından birinin banyodaki düzeneği fark etmesiyle ortaya çıktı. Ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

GÖRÜNTÜLER EVDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, kamerayla kaydedildiği değerlendirilen görüntü ve fotoğraflar bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Üzümlü kek:

ne yani adam az biraz bakmış

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

