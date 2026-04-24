Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt doğum iznine ayrılıyor

Önümüzdeki hafta ikinci çocuğunu kucağına alacak olan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt doğum iznine ayrılıyor. Bu geçici dönemde basın brifinglerinin yönetim şeması da geçici olarak değişecek. Leavitt’in yokluğunda kürsünün boş kalmayacağı; brifinglerin yönetimini Trump dahil olmak üzere birçok üst düzey ismin devralacağı belirtiliyor.

  • Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, önümüzdeki hafta ikinci çocuğunu dünyaya getirmesi bekleniyor.
  • Leavitt'in doğum izni süresince günlük basın toplantılarını Başkan Yardımcısı JD Vance ve üst düzey yönetim yetkilileri yürütecek.
  • 28 yaşındaki Leavitt, bu görevdeyken hamile olan ilk Beyaz Saray Sözcüsü.

ABD’de Beyaz Saray’daki günlük basın brifinglerine kısa süreli bir düzenleme geliyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt’in önümüzdeki hafta ikinci çocuğunu dünyaya getirmesi bekleniyor.

BRİFİNG KOLTUĞU GEÇİCİ OLARAK DEVREDİLECEK 

Leavitt’in doğum izni süresince Beyaz Saray’daki günlük basın toplantılarının farklı isimler tarafından yürütüleceği belirtiliyor. Bu süreçte Başkan Yardımcısı JD Vance başta olmak üzere bazı üst düzey yönetim yetkililerinin brifinglerde yer alması bekleniyor.

TRUMP DA KÜRSÜYE ÇIKABİLİR 

Haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın da zaman zaman basın brifinglerini bizzat yönetebileceği ifade ediliyor. Bu durum, Beyaz Saray’daki iletişim sürecine farklı bir dinamizm katabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Yetkililer, bu düzenlemenin geçici olduğunu ve Leavitt’in izninin ardından görevine geri döneceğini belirtiyor. Sürecin, Beyaz Saray’ın günlük iletişim akışını aksatmadan sürdürecek şekilde planlandığı vurgulanıyor.

İLK ÇOCUĞUNU 2024'DE KUCAĞINA ALDI 

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, eşi Nick ile birlikte ikinci çocuklarını beklediklerini ve Mayıs 2026'da bir kız bebek sahibi olacaklarını duyurmuştu. 28 yaşındaki Leavitt, bu görevdeyken hamile olan ilk Beyaz Saray Sözcüsü olarak kayıtlara geçti. 

28 yaşındaki Leavitt, kendisinden 32 yaş büyük emlak geliştiricisi Nicholas Riccio ile evli. Aralık 2023'te nişanlandıklarını duyuran çift özel bir törenle dünya evine girmiş ve Temmuz 2024'te oğulları Niko'yu kucaklarına almıştı. 

Elif Yeşil
Haberler.com
ABD'den 'İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi' iddiası! Tahran anında yalanladı

Dakikalar içinde yeni kriz! ABD'nin iddiasını İran anında yalanladı
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı

Hapisteki ünlü spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında yeni karar
Bakan Kurum'dan müjde! İstanbul'da kiralık konutlar için tarih verildi

İstanbullular müjde! Tarih verildi, teslim edilmeye başlanıyor
