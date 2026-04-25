Haberler

Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York Belediye Başkanı Mamdani, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada, 1915 olaylarını “Ermeni Soykırımı” olarak nitelendirerek Osmanlı İmparatorluğu’nu suçladı. Paylaşımında Türkiye ve Azerbaycan’ı da hedef alan Mamdani, 2020’deki Dağlık Karabağ savaşı ile 2023’te bölgeden ayrılan Ermenileri “100 yılı aşkın süredir devam eden soykırım kampanyasının parçası” olarak tanımladı.

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak tarihe geçen Zohran Mamdani, 24 Nisan Ermeni Anma Günü dolayısıyla sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik haddini aşan ifadeler kullandı. 1915 olaylarının 111’inci yıl dönümüne işaret eden Mamdani, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1,5 milyon Ermeni’nin öldürüldüğünü ileri sürdü.

“TARİHİN TEKERRÜR ETMESİNE İZİN VERMEMELİYİZ”

Mamdani paylaşımında, “Bugün Ermeni Soykırımı’nın 111’inci yıl dönümü. Modern Türkiye, Suriye ve Ermenistan topraklarında Osmanlı İmparatorluğu tarafından öldürülen 1,5 milyon Ermeni’yi anarken, tarihin tekerrür etmesine izin vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında 2020 Dağlık Karabağ savaşına da değinen Mamdani, Azerbaycan ve Türkiye’nin askeri güçlerinin Dağlık Karabağ’daki Ermeni nüfusa saldırdığını ileri sürdü. Mamdani, 2023 yılında Azerbaycan’ın 100 binden fazla Ermeni’yi Dağlık Karabağ’dan çıkardığını savunarak, bu süreci “100 yıl önce başlayan soykırım kampanyasının devamı” olarak nitelendirdi.

Mamdani, paylaşımının sonunda Ermeni halkının özgürlük, güvenlik ve kendi kaderini tayin hakkını savunduğunu belirtti. “Bu anma gününde Ermeni halkının ve tüm halkların özgürlük, güvenlik ve kendi kaderini tayin hakkını yeniden teyit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

