Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir’e akın eden ziyaretçiler arasında yer alan bir anaokulunun çelenk töreni sosyal medyada tartışma konusu oldu.

YURDUN DÖRT BİR YANINDAN YOĞUN KATILIM

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyaretçiler arasında bir özel anaokulunun müdiresi ve öğretmenleri de yer aldı.

ÇELENK DETAYI TARTIŞMA YARATTI

Ziyaret sırasında üzerinde okulun isminin yer aldığı çelengin tören düzeninde askerler tarafından taşınması dikkat çekti. Söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, uygulama tartışmaları beraberinde getirdi.

MÜDİREDEN PAYLAŞIM

Ziyaret sonrası anaokulu müdiresi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurundaydık. O an, sadece bir yürüyüş değildi; geçmişe saygının, geleceğe umudun sessiz ama güçlü bir ifadesiydi. Bugün, çocuklarımıza sadece bir ziyaret değil; bir bilinç, bir değer, bir emanet bıraktık” ifadelerini kullandı.