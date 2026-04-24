Haberler

Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı Haber Videosunu İzle
Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özel bir anaokulunun müdiresi ve öğretmenleri, 23 Nisan münasebetiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Ancak bu ziyaret esnasında askeri çelenk sunma töreni düzenlenmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

  • 23 Nisan'da bir özel anaokulunun müdiresi ve öğretmenleri Anıtkabir'i ziyaret etti.
  • Okulun isminin yazılı olduğu çelengin askerler tarafından taşınması sosyal medyada tartışma yarattı.
  • Anaokulu müdiresi ziyaret sonrası sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı.

23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir’e akın eden ziyaretçiler arasında yer alan bir anaokulunun çelenk töreni sosyal medyada tartışma konusu oldu.

YURDUN DÖRT BİR YANINDAN YOĞUN KATILIM

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyaretçiler arasında bir özel anaokulunun müdiresi ve öğretmenleri de yer aldı.

ÇELENK DETAYI TARTIŞMA YARATTI

Ziyaret sırasında üzerinde okulun isminin yer aldığı çelengin tören düzeninde askerler tarafından taşınması dikkat çekti. Söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, uygulama tartışmaları beraberinde getirdi.

MÜDİREDEN PAYLAŞIM

Ziyaret sonrası anaokulu müdiresi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurundaydık. O an, sadece bir yürüyüş değildi; geçmişe saygının, geleceğe umudun sessiz ama güçlü bir ifadesiydi. Bugün, çocuklarımıza sadece bir ziyaret değil; bir bilinç, bir değer, bir emanet bıraktık” ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

böyle bir müdüre ye taşınmazda askerler neye taşıyacak iyi yapmışlar..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Eee ne var bunda? Bence daha iyi olmuş. Hem çocuklarımıza Asker sevgisi aşılanmış olur. Saygılarımla.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

