Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı
Özel bir anaokulunun müdiresi ve öğretmenleri, 23 Nisan münasebetiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Ancak bu ziyaret esnasında askeri çelenk sunma töreni düzenlenmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.
23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir’e akın eden ziyaretçiler arasında yer alan bir anaokulunun çelenk töreni sosyal medyada tartışma konusu oldu.
YURDUN DÖRT BİR YANINDAN YOĞUN KATILIM
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyaretçiler arasında bir özel anaokulunun müdiresi ve öğretmenleri de yer aldı.
ÇELENK DETAYI TARTIŞMA YARATTI
Ziyaret sırasında üzerinde okulun isminin yer aldığı çelengin tören düzeninde askerler tarafından taşınması dikkat çekti. Söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, uygulama tartışmaları beraberinde getirdi.
MÜDİREDEN PAYLAŞIM
Ziyaret sonrası anaokulu müdiresi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurundaydık. O an, sadece bir yürüyüş değildi; geçmişe saygının, geleceğe umudun sessiz ama güçlü bir ifadesiydi. Bugün, çocuklarımıza sadece bir ziyaret değil; bir bilinç, bir değer, bir emanet bıraktık” ifadelerini kullandı.