Gülistan Doku Soruşturması... Tutuklanan ve "Silahlara Merakım Yok" Diyen Mustafa Türkay Sonel'in Silahlı Fotoğrafı Ortaya Çıktı

(TUNCELİ) - Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı. Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde "Silahlara merakım yoktur, ateşli silahım yoktur" dediği basına yansımıştı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafın tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in kentte yaptığı bir kurum ziyaretinde çekildiği öğrenildi. Fotoğrafta Mustafa Türkay Sonel'in koruma giysisi giydiği ve silah taşıdığı görülüyor.

Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde, "Benim ateşli silahım yoktur. Bana Airsoft sporunu lise arkadaşım olan o dönem MİT müdürünün oğlu öğretmişti. Bu spor hobilerim arasında olduğu için bu sporda kullanılan boncuk atan (Fosforlu, Kırmızı, Yeşil, Beyaz renk) hatta bu spora ait evin bahçesinde oynadığımıza dair birçok fotoğraf ve video telefonumda mevcuttur. Hatta bu sporda kullanılan silahların hepsinin faturası mevuttur. Bu sporda kullanılan silahları İzmir Av Market Airsoft isimli sarı renkli internet sitesinden sipariş verirdik. Hatta bu sporda kullanılan silahların boncuklarını da bu siteden sipariş verirdik. Bu silahlarda kullanılan boncuklara 'B.B' denir ve pahalı olduğu için bir sonrakinde kullandığımız zamanlarda tekrar yerden toplardık" dediği basına yansımıştı.

Öte yandan, dosya kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uzman bir ekibin kente gelerek Gülistan Doku'nun gömülmüş olma ihtimali bulunan alanlarda inceleme yaptığı öğrenildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolduktan sonra haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun organize bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu'nun da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

