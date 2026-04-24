ABD, İran'ın 344 milyon dolarlık kripto parasını dondurdu

ABD Hazine Bakanlığı, İran yönetimiyle bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 344 milyon dolar değerindeki kripto paranın dondurulduğunu açıkladı. Bakanlık, iki büyük dijital cüzdanda tutulan bu fonların "akıllı sözleşmeler" üzerinden bloke edilerek tamamen kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent açıklamasında şunları söyledi: "Ekonomik Öfke kapsamında, Tahran’ın fon üretme, transfer etme ve geri getirme yeteneğini sistematik olarak zayıflatmaya devam edeceğiz.

Hazine’nin Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, İran’a bağlı birden fazla cüzdanı yaptırım listesine alıyor — bu da 344 milyon dolarlık kripto para dondurulmasıyla sonuçlanıyor. Tahran’ın ülkeyi terk etmeye çaresizce çalıştığı parayı takip edeceğiz ve rejime bağlı tüm finansal can damarlarını hedef alacağız."

İRAN, HÜRMÜZ'DEN GEÇECEK GEMİLERDEN KRİPTO İLE ÖDEME İSTEMİŞTİ

İran'ın Nisan 2026 itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerinden varil başına kripto para (BTC veya USDT) ile geçiş ücreti talep etmeye başlaması, ABD'nin bu trafiği engellemeye yönelik sert hamlesiyle yeni bir boyuta taşındı. Sizin haberleştirdiğiniz 344 milyon dolarlık kripto varlığın dondurulması olayı, İran'ın yaptırımları baypas etmek için kurduğu bu dijital ödeme sistemine ABD'nin doğrudan bir müdahalesi niteliğinde. Bu durum, bir yandan bölgedeki enerji sevkiyatında ciddi aksamalara ve güvenlik risklerine yol açarken, diğer yandan küresel finans sisteminde "kripto yaptırımları" konusundaki en büyük operasyonlardan biri olarak dikkat çekiyor.