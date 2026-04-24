Haberler

ABD heyeti müzakereler için Pakistan'a gidiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin müzakereler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceğini açıklamasının ardından ABD de kararını verdi. ABD Başkanı Trump, müzakereler için damadı Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u İslamabad'a gönderiyor.

ABD ve İran arasında barış umutları yeniden arttı. İran Dışişleri Bakanı sürpriz bir kararla müzakereler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceğini açıklamasının ardından ABD de adım attı.

ABD HEYETİ İSLAMABAD'DA İRAN'LA GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, müzakere heyetini İslamabad'a gönderme kararı aldı. Pakistan'a gidecek heyette Trump'ın damadı Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer alıyor.

ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte, 8 Nisan’da 2 haftalık geçici ateşkes sağlanmıştı. Ateşkesin ardından 11 Nisan’da Pakistan’da gerçekleştirilen görüşmeler yaklaşık 21 saat sürmüş ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştı.

ANLAŞMAZLIKLAR SÜRÜYOR

Pakistan’ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmeler için yürütülen girişimler de sonuçsuz kalmıştı. Özellikle ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası başta olmak üzere çeşitli konulardaki anlaşmazlıklar, sürecin ilerlemesini zorlaştırdı.

YENİ TUR İÇİN TEMAS KURULDU

İran devlet televizyonuna göre Arakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Münir ve Dışişleri Bakanı Dar ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve ateşkes süreci ele alındı.

İSLAMABAD’DA GÖRÜŞME YAPILACAK

Arakçi’nin bugün Pakistan’a giderek heyetle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. CNN International'ın aktardığı bilgilere göre; ABD'nin ise görüşmelere katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor.

İSLAMABAD MÜZAKERE İHTİMALİ İÇİN HAZIR TUTULUYOR

Öte yandan, Pakistan'ın başkenti Islamabad, ABD ile İran arasında yapılabilecek olası yeni görüşmeler ihtimali nedeniyle hazır durumda tutuluyor. Ancak taraflar henüz ikinci tur müzakerelere katılacağını teyit etmiş değil. İslamabad'da ana yolların kapalı olduğu altıncı güne girilirken, kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ağır tonajlı araçların kente girişine izin verilmezken, bu durumun taze gıda sevkiyatlarını yavaşlatarak tedarik zincirinde aksamalara yol açtığı yönünde haberler, Batı medyasının gündeminde yer aldı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Erdoğan müjdeyi verdi
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında! Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir

Gözler kamera kayıtlarında! Müfettişler, bir sorunun yanıtını arıyor
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı

Kaymakamın o paylaşımı için valilik düğmeye bastı

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını öldürüp polise teslim oldu

Küçük kız, babasını öldürüp polise teslim oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

mardinli yiğit:

İran teslim oldu bu anladık..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
MUSTAFA GÜL:

İran geri adım atma... Bunca yıl sana balon ülke diyenlerden biri idim ama Şubat ayından bu yana tüm dünyanın yediği tokattan bende nasibimi aldım. Şimdi geri adım atma zamanı değil.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi

İddianame hazır! Aleyna ve tetiğe basan için aynı ceza istendi
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi

Devlet hastanesindeki rüşvet skandalında, doktordan pes dedirten ifade
CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, sert sözlerle istifa etti

En büyük ilçelerden! CHP'li başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti
Ünlü hamburgercide skandal! Servis şoförü, kadın çalışanı evine götürüp...

Ünlü hamburgercide skandal! Servis şoförü, kadın çalışanı evine götürüp...
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi

İddianame hazır! Aleyna ve tetiğe basan için aynı ceza istendi
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi

Devlet hastanesindeki rüşvet skandalında, doktordan pes dedirten ifade
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti

Netanyahu için kanser açıklaması