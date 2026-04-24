Haberler

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şam’daki bir etkinlikte sahnelenen dans ve müzik gösterileri tartışma yaratırken, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara davetin son anda geldiğini ve programdan haberdar olmadığını belirtti. Şara, gösterilerin içeriğinden rahatsızlık duyduğunu ifade ederek ulusal etkinliklerin kültüre uygun olması gerektiğini vurguladı.

  • Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Şam'daki Al-Fayhaa Hall açılışında sahnelenen dans ve müzik gösterilerinin programında olmadığını ve gösteri karşısında şaşırdığını söyledi.
  • Şara, gösterilerde anlam ve mesaj görmediğini, ulusal etkinliklerin Suriye'nin kültürel değerlerini yansıtması gerektiğini belirtti.
  • Şara, gelecekteki etkinliklerin Suriye'nin örf, adet ve kültürüne uygun düzenlenmesi talimatını verdi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Şam’da düzenlenen bir etkinlikte sahnelenen dans ve müzik gösterilerine yönelik tepkiler üzerine açıklamalarda bulundu.

“PROGRAMIMIZDA YOKTU”

Şara, Al-Fayhaa Hall’un açılışında gerçekleşen etkinliğe katılımın önceden planlanmadığını belirterek, “Bu etkinliğe katılmak ya da ziyaret etmek programımızda yoktu. Körfez ülkelerine yapacağımız seyahate hazırlanıyorduk” dedi. Davetin etkinlikten kısa süre önce ulaştığını ifade eden Şara, bu nedenle geç katıldıklarını söyledi.

“GÖSTERİ KARŞISINDA BEN DE ŞAŞIRDIM”

Etkinliğin içeriği hakkında önceden bilgi sahibi olmadığını dile getiren Şara, sahnelenen gösteriler karşısında kendisinin de şaşırdığını belirtti.

“ANLAM VE MESAJ GÖRMEDİM”

Ulusal etkinliklerin anlam taşıması gerektiğini vurgulayan Şara, yapılan gösterilerde belirgin bir mesaj göremediğini ifade etti. Bu tür organizasyonların toplumun kültürel değerlerini yansıtması gerektiğini söyledi.

“KÜLTÜRÜMÜZE UYGUN OLMALI”

Kamuoyundan gelen eleştirileri dikkate aldıklarını belirten Şara, bundan sonraki etkinliklerin Suriye’nin örf, adet ve kültürüne uygun şekilde düzenlenmesi yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Aynasız Delikanli:

Ne varmış dansta, gayet normal..Bir anormallik yok..... Anormal olan insanların biraz eğlenmesini fazla görendir.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Kainat Güzeli öldürüldü! Kaynanası kurşun yağmuruna tuttu
Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında
Bukele dev davada yargılanan çete üyelerinin fotoğraflarını paylaştı

Devlet başkanı yargılanan sanıkların fotoğraflarını paylaştı
Netanyahu, 'Yeter' diyen Trump'ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı

Netanyahu'dan "Yeter" diyen Trump'ı çıldırtacak hamle

Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Kainat Güzeli öldürüldü! Kaynanası kurşun yağmuruna tuttu
Tuvalet çöktü, turist 2 metre derinliğindeki atık çukuruna düştü

Tuvalete giden kadın turist hayatının kabusunu yaşadı
Çocuk suçluların cezaları artıyor! Aileler de bedel ödeyecek

Beklenen düzenlemede sona gelindi! Aileler de bedel ödeyecek