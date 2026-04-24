Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı

Gaziantep'te CHP'lilerin tartışmaya neden olan 'mehter' protestosunun bir benzerinin Denizli'de yaşandığı ortaya çıktı. Eğitimciler, çocukların gösterisi sırasında mehter marşını kapattıran okul idaresine tepki gösterdi.

Gaziantep'te düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve beraberindeki heyetin, tören alanında gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırtını dönmesini ülke genelinde büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

Pamukkale ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yaşanan olayda; bazı öğretmen ve velilerin ortak kararıyla hazırlanan mehter gösterisi okul yönetimi tarafından uygun bulunmayarak, programdan çıkarılmak istendi. Ancak yapılan görüşmelerin ardından öğrenciler gösteriyi gerçekleştirdi. Gösteri devam ederken, müzik sisteminin başına gelen bir kadın öğretmen, gösteriye müdahale ederek müziği kestirdi. Müziğin kesilmesine rağmen duruşlarını bozmayan öğrenciler, mehter gösterisini müziksiz olarak tamamladı. Bu durumun öğrenciler üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu dile getiren eğitimciler, mehter gösterisini engelleyen okul idaresi ve öğretmene tepki gösterdi.

"Milli değerlerin yansıması engellenmemeli"

Mehterin Türk tarihinin ve kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Eğitim-Bir Sen Denizli 1 No'lu Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, yaşanan üzücü olayın ardından okul idaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştüklerini söyledi. Bu tür etkinliklerin çocuklara milli bilinç kazandırma açısından değerli olduğunu belirten Öselmiş, "23 Nisan gibi anlamlı bir günde, tarihimizin sembollerinden biri olan mehter gösterisinin engellenmesi kabul edilemez. Aynı okulda görev yapan bir öğretmenin, ibadet süresine yönelik sınırlama getirildiği yönünde iddiaları da üzülerek öğrendik. Biz Eğitim Bir Sen olarak bu ülkenin gençlerinin köklerine milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz" diyerek, yaşananlarla ilgili olarak yetkililere çağrıda bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
