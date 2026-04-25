Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen dev soruşturmada Kadıköy’de eğlence mekanları üzerinden yürütülen uyuşturucu ticareti tek tek ortaya çıkarıldı. 12 ayrı adrese yönelik operasyon için düğmeye basılırken, 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

  • Kadıköy'de 12 mekana (8 gece kulübü ve 4 farklı işletme) operasyon yapıldı.
  • 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Mekanların uyuşturucu satışı için dağıtım üssü olarak kullanıldığı tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Kadıköy’deki bazı gece kulüplerinin ve ticari işletmelerin uyuşturucu satışının merkez üssüne dönüştüğü tespit edildi.

MÜŞTERİ YOĞUNLUĞU BİLİNÇLİ YAPILIYOR

Yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde eğlence mekanlarına gelen müşterilere doğrudan uyuşturucu madde temin edildiği belirlenirken, bu mekanların zehir ticareti için adeta birer dağıtım üssü olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Söz konusu hedef işletmeler arasında alkol satış bayileri, kadın kuaförleri, bijuteri dükkanları ve gıda işletmelerinin de bulunduğu, bu mekanlardaki müşteri yoğunluğunun ise zehir tacirleri tarafından bilinçli şekilde maske olarak değerlendirildiği ortaya çıktı.

MEKANLARDAKİ KALABALIKLA YASA DIŞI FAALİYETLERİ GİZLİYORLAR

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler, sokak torbacılarının da bu düzenin bir parçası haline geldiğini, işletmelerin içi ve çevresinin, uyuşturucu ticaretinin aktif olarak sürdürüldüğü alanlara dönüştürüldüğü öğrenildi.

Adli kaynaklar, işletme sahipleri, sorumlu müdürler ve çalışanların da dahil olduğu geniş bir organizasyon yapısının bulunduğunu belirlerken, bu mekanlardaki kalabalık ve hareketliliğin, yapılan yasa dışı faaliyetleri gizlemek için ustaca kullanıldığı tespit edildi.

12 MEKANA OPERASYON YAPILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yapılan tespitler doğrultusunda 8 gece kulübü ve 4 farklı işletme olmak üzere toplam 12 mekana yönelik operasyon kararı aldı. 

107 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda işletme sahipleri, çalışanlar ve çevrede uyuşturucu ticaretine karıştığı belirlenen kişiler dahil toplam 107 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Adli kaynaklar Kadıköy’de eğlence adı altında faaliyet gösteren zehir ağlarına yönelik operasyon sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguluyor.

Kaynak: Haberler.com
