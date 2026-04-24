Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı

Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayaş ilçesinde 23 Nisan kutlamalarında yaşanan bir konuya ilişkin Ayaş Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden Kaymakam Muharrem Eligül imzasıyla yapılan açıklamaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Ankara Ayaş’ta 23 Nisan kutlamalarında belediye basın sorumlusunun Kaymakamlık tarafından tören alanına alınmadığı iddiası üzerine Kaymakam Muharrem Eligül hem Türkçe hem de Arapça olarak "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek başladığı bir mesaj yayımladı. Eligül, mesajı kısa süre sonra sildi. 

"ALLAH'IM BEN NE GÜNAH ETTİM DE..."

Eligül, sildiği paylaşımda "Hz. Peygamberimizin müjdesine nail olmuş atamız Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesine edepsizlikle girip sandukasını tekmelemek de ruh kökü dışarıda olanların tıynet ve cibilliyetinde vardır. Karanlık çevrelerin şahsıma saldırması da elhamdülillah doğru yolda olduğumun göstergesidir. Aksi halde Allahım ben ne günah ettim de bunlar bana muhabbet besliyor diye üzülürdüm. Yüce Allah’ın rahmet ve selameti üzerinize olsun" ifadelerini kullandı.

VALİLİK: GEREKLİ İNCELEME BAŞLATILDI 

Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ayaş ilçemizde 23 Nisan kutlama programları kapsamında yaşanan bir konuya dair Kaymakamlığın sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu açıklama ile ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CHP'Lİ VEKİLİN TEPKİSİ SERT OLMUŞTU 

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise konuyla ilgili açıklamasında "Devletin kaymakamına bakar mısınız? Önce haddini aşmış, metnin başında ve sonunda geri olan zekasına dinimizi alet etmiş ve sonunda korkmuş bu metni kaldırmış. Çap bu. Kaymakam efendi, bunları hangi kompleksle yaptığını da biliyorum. Ya haddini aşmayacaksın ya da söylediğinin arkasında duracaksın" ifadeleriyle Ayaş Kaymakamı'nın açıklamasına tepki göstermişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da, "Devletin çivisi çıktı derken anlatmak istediğimiz tam da buydu! Devletin kaymakamının, herkesin vergileriyle maaş alan bir memurun basın açıklamasında kullandığı üslubu, pespayeliği kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Yorumlar (1)

Haci Taştan:

Liyakat çook önemli bunu son 20 yolda çoook net gördük

