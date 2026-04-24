Haberler

"Kutsal Banyo" kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan’daki Kumbh Mela festivalinde kutsal banyo sırasında yaşanan yoğunluk kaosa dönüştü. Kalabalığın kontrolden çıkmasıyla birlikte bazı kadınlar tacize uğradı. Panik anlarının yaşandığı etkinlikte güvenlik önlemleri tartışma konusu olurken, sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti ve yetkililere inceleme çağrısı yapıldı.

Hindistan’da düzenlenen ve milyonlarca kişinin katıldığı Kumbh Mela dini festivalinde yaşananlar büyük tepki çekti. Kutsal banyo etkinliği sırasında kalabalığın kontrolden çıkmasıyla birlikte çok sayıda kadın cinsel saldırıya uğradı.

KALABALIK KONTROLDEN ÇIKTI

Görüntülerde, nehir kenarında toplanan yoğun kalabalığın kısa sürede hareketlenerek düzensiz hale geldiği, izdiham benzeri anların yaşandığı görülüyor. Katılımcıların panikle birbirini itmesiyle ortamda büyük bir kargaşa oluştu.

KADINLAR HEDEF OLDU İDDİASI

Olay sırasında bazı kadınların kalabalık içinde tacize uğradığı öne sürülürken, güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı yönünde eleştiriler yükseldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

YETKİLİLERE TEPKİ

Festivalde yaşanan olaylar sonrası organizasyon ve güvenlik planlaması tartışma konusu oldu. Yetkililerden konuyla ilgili inceleme başlatılması ve sorumluların tespit edilmesi yönünde çağrılar yapıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

AK Partili belediyeye şafak operasyonu! 47 kişi gözaltında

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü!
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor

Araçlarda o detaya düzenleme geliyor, tarih verildi
Maduro operasyonuna bahis oynayan asker tutuklandı

Maduro operasyonuna bahis oynayan asker tutuklandı