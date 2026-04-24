"Kutsal Banyo" kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı

Hindistan’da düzenlenen ve milyonlarca kişinin katıldığı Kumbh Mela dini festivalinde yaşananlar büyük tepki çekti. Kutsal banyo etkinliği sırasında kalabalığın kontrolden çıkmasıyla birlikte çok sayıda kadın cinsel saldırıya uğradı.

KALABALIK KONTROLDEN ÇIKTI

Görüntülerde, nehir kenarında toplanan yoğun kalabalığın kısa sürede hareketlenerek düzensiz hale geldiği, izdiham benzeri anların yaşandığı görülüyor. Katılımcıların panikle birbirini itmesiyle ortamda büyük bir kargaşa oluştu.

KADINLAR HEDEF OLDU İDDİASI

Olay sırasında bazı kadınların kalabalık içinde tacize uğradığı öne sürülürken, güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı yönünde eleştiriler yükseldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

YETKİLİLERE TEPKİ

Festivalde yaşanan olaylar sonrası organizasyon ve güvenlik planlaması tartışma konusu oldu. Yetkililerden konuyla ilgili inceleme başlatılması ve sorumluların tespit edilmesi yönünde çağrılar yapıldı.