İran Meclis Başkanı Galibaf’tan Donald Trump’a sert sözler: Sinirinizden ölün

ABD ile İran arasında yaşanan siyasi gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla sürüyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerine dikkat çeken bir çıkışla yanıt verirken, kullandığı ifadeler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Galibaf, Trump'a "Sinirlenin ve sinirinizden ölün" dedi.

İran ile ABD arasında söz düellosu dikkat çekti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik “Tam bir kargaşa içindeler” sözlerine sert ifadelerle karşılık verdi.

“BİRLİĞİMİZ ONLARI RAHATSIZ EDİYOR”

Galibaf, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin söylemlerine tepki göstererek, İran’daki birlik ve dayanışmanın karşı tarafı rahatsız ettiğini savundu.

DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Trump’ın açıklamalarına doğrudan yanıt veren Galibaf, “Düşmanın siniri, liderliğimiz etrafındaki birliğimizden kaynaklanıyor. Sinirlenin ve sinirinizden ölün” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki gerilimli söylemlerin son dönemde yeniden arttığı gözlenirken, karşılıklı açıklamalar diplomatik tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE YER ALDI 

Öte yandan Galibaf’ın, Pakistan’da gerçekleştirilen ilk barış müzakerelerinde İran tarafını temsil eden isimlerden biri olduğu da biliniyor.

Elif Yeşil
ABD'den 'İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi' iddiası! Tahran anında yalanladı

Dakikalar içinde yeni kriz! ABD'nin iddiasını İran anında yalanladı
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı

Hapisteki ünlü spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında yeni karar
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan saldırı! Terör örgütü katliam yaptı, çok sayıda ölü var