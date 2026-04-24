Fransa Cumhurbaşkanı Macron, siyaseti bırakıyor

Yaklaşık 9 yıldır Fransa Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron, 2027'de sona erecek görev süresinin ardından yeniden aday olmayacağını, siyaseti bırakacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2027 yılında görev süresinin dolmasıyla birlikte aktif siyasetten tamamen çekileceğini açıkladı. Macron, başkanlık döneminden önce siyasetle uğraşmadığını hatırlatarak, görevinden sonra da siyasi bir rol üstlenmeyeceğini belirtti.

BİR DAHA ADAY OLMAYACAK

Fransa Anayasası gereği üçüncü kez aday olamayan Macron'un bu kararı, ülkede "Macron sonrası" döneme dair tartışmaları hızlandırdı. 2017’den bu yana görevde olan 48 yaşındaki liderin, 2027’de Elysee Sarayı’ndan ayrıldıktan sonra uluslararası bir görevde mi yer alacağı yoksa sivil hayata mı döneceği şimdiden merak konusu oldu.

EMMANUEL MACRON KİMDİR?

Emmanuel Macron, 2017 yılında henüz 39 yaşındayken seçilerek Fransa tarihinin en genç cumhurbaşkanı unvanını alan devlet adamıdır. Siyasete atılmadan önce bir yatırım bankacısı olan Macron, eski Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde Ekonomi Bakanlığı yaparak tanınmıştır. Geleneksel sağ ve sol partilerin dışında kalarak kurduğu merkezci "En Marche" (Yürüyüş) hareketiyle, Fransız siyasetindeki klasik dengeleri bozmuş ve Avrupa Birliği yanlısı, liberal bir politika izlemiştir.

İkinci kez seçildiği 2022 yılından bu yana görevine devam eden Macron, yönetim süreci boyunca emeklilik reformu gibi tartışmalı yasalar ve "Sarı Yelekliler" protestoları gibi ciddi toplumsal dalgalanmalarla karşı karşıya kalmıştır. Dış politikada Avrupa’nın stratejik özerkliğini savunması ve küresel krizlerde oynadığı arabulucu rollerle öne çıkan lider, 2027 yılında görev süresi bittiğinde koltuğunu devretmeye hazırlanmaktadır.

