Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polis Meslek Kanunu’nda planlanan değişiklikle sabit fazla mesai ödemesi kaldırılarak saatlik ücret sistemine geçilmesi, mesaiye göre maaş farklarının belirginleşmesi ve 12/36 vardiya modelinin uygulanması hedefleniyor. Peki hangi polis mesai ile toplam ne kadar ücret alacak? Detaylar haberimizde...
- Polis Meslek Kanunu taslağına göre polislerin fazla mesai sistemi saatlik ücrete dönüşüyor ve üst sınır 17 bin TL olarak planlanıyor.
- Yeni vardiya sisteminde 12 saat görev, 36 saat dinlenme esası uygulanacak ve haftalık çalışma süresi 42-45 saat olacak.
- Polis memuru (8/1) için net görev aylığı 81.617 TL, fazla mesai dahil toplam maaş 98.617-107.000 TL arasında; emniyet müdürü için net görev aylığı 95.000-115.000 TL, toplam maaş 112.000-132.000 TL arasında.
Polis Meslek Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklerle birlikte polislerin çalışma sistemi ve ek ödeme düzeninde köklü değişiklikler gündeme geldi.
BAKAN ÇİFTÇİ: “ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda yaptığı açıklamada, Polis Meslek Kanunu’na ilişkin taslak çalışmaların sürdüğünü belirtti. Çiftçi, “Çalışmalar henüz son halini almadı, biraz daha zamana ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
SAATLİK MESAİ ÜCRETİ GELİYOR
Yeni düzenlemeyle birlikte polislerin fazla mesai sistemi değişecek. Mevcut sistemde aylık sabit ödeme alan polisler, yeni modelde yalnızca yaptıkları fazla çalışma kadar saatlik ücret alacak. Böylece fazla mesai yapan personelin geliri artarken, mesai yapmayanlara ek ödeme yapılmayacak.
ÜST SINIR 17 BİN TL OLACAK
Mesai ödemelerinde üst sınırın 17 bin TL olması planlanıyor. Ödemeler, haftalık 40 saat ve aylık 160 saatlik çalışma süresinin üzerindeki mesailer için saat başı hesaplanacak.
YENİ VARDİYA SİSTEMİ
Taslak düzenlemeye göre polislerde 12 saat görev, 36 saat dinlenme esasına dayalı yeni bir vardiya sistemi uygulanacak. Bu sistemle haftalık çalışma süresinin 42 ila 45 saat arasında olması hedefleniyor.
EŞİT ÜCRET TARTIŞMASI SONA ERECEK
Yeni modelle birlikte farklı sürelerde çalışan polislerin aynı ek ödemeyi alması uygulaması sona erecek. Fazla mesai yapanlar daha fazla kazanırken, çalışmayanlar daha düşük ek gelir elde edecek.
ÖZLÜK HAKLARDA DA DEĞİŞİKLİK
Hazırlanan taslak sadece mesai sistemiyle sınırlı kalmayacak; polislerin statüsü ve özlük haklarını kapsayan daha geniş bir düzenleme de hayata geçirilecek.
Polis memurlarının unvanlarına göre net görev aylıkları, aylık gelir aralıkları ve fazla mesaiyle birlikte oluşan toplam maaşları şu şekilde sıralanıyor:
- Polis Memuru (8/1) için net görev aylığı 81.617 TL olarak belirtilirken, aylık gelir 81.617 TL ile 90.000 TL arasında değişiyor. Fazla mesai dahil toplam maaş ise 98.617 TL ile 107.000 TL arasında hesaplanıyor.
- Yeni başlayan polislerde (derece/kademe bazlı) net görev aylığı 77.000 TL ile 85.000 TL arasında yer alıyor. Aylık gelir de aynı aralıkta olurken, fazla mesai ile toplam maaş 94.000 TL ile 102.000 TL seviyesine çıkıyor.
- Komiserlerde (derece/kademe bazlı) net görev aylığı 86.000 TL ile 95.000 TL arasında değişiyor. Aylık gelir de bu aralıkta olurken, mesaiyle birlikte toplam maaş 103.000 TL ile 112.000 TL arasında hesaplanıyor.
- Başkomiser (3/1) için net görev aylığı 89.214 TL olarak belirtiliyor. Aylık gelir 89.214 TL ile 100.000 TL arasında değişirken, mesai dahil toplam maaş 106.214 TL ile 117.000 TL seviyesine ulaşıyor.
- Emniyet Müdürü için net görev aylığı 95.000 TL ile 115.000 TL arasında değişiyor. Aylık gelir aynı aralıkta olurken, fazla mesaiyle birlikte toplam maaş 112.000 TL ile 132.000 TL arasında hesaplanıyor.
- Trafik Polisi için net görev aylığı 85.000 TL ile 95.000 TL arasında belirtiliyor. Aylık gelir de aynı seviyede olurken, mesai ile toplam maaş 102.000 TL ile 112.000 TL arasında değişiyor.
- Yunus Polisi için de net görev aylığı 85.000 TL ile 95.000 TL arasında yer alıyor. Aylık gelir aynı aralıkta olurken, fazla mesaiyle birlikte toplam maaş 102.000 TL ile 112.000 TL seviyesine çıkıyor.