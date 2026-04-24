Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan spiker Ela Rumeysa Cebeci, ev hapsi şeklinde adli kontrol talebi ile tahliye edildi.

CEBECİ EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında aralık ayında tutuklanan ünlü spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında yeni bir karar verildi. "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla bir süredir cezaevinde bulunan Cebeci, tahliye edildi.

Mahkeme, Cebeci’nin tahliyesine karar verirken hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Bu karar doğrultusunda ev hapsine alınan ünlü spikerin yargı süreci tutuksuz olarak devam edecek. 

ELA RUMEYSA CEBECİ'NİN KANINDA ESRAR VE KOKAİNE RASTLANMIŞTI

Spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin saçından alınan örneklerde 'Esrar ile sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunmuştu. Cebeci'nin kanından alınan örneklerde ise uyuşturucu madde içeren bulgu bulunmadığı öğrenilmişti. 

Yorumlar (7)

Selçuk:

???? girdi araya birileri çıkardı sevgilisini içerden olayın özeti bu gariban olsa ağırlaştırılmış müfetti yemişti

Serdar Kocakaya:

iyi iyi evden yattığı yerden kazanır;)

Sokakların Yargıcı:

Bu Dosyaya bakan devlet büyüklerimizin elinden öperim çok yerinde bir karar . yazık dimi buna

Türkmen Beyi:

vere vere veresiye kalmadı

Rıfkı:

diken de serbest kalmalı

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

