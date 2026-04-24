Haberler

Bakan Kurum'dan müjde! İstanbul'da kiralık konutlar için tarih verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı yayında, İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin müjdeyi verdi. Bakan Kurum, "Ağustos ayında vatandaşlara 2 bin kiralık konutu teslim edeceğiz. Kiralık konutlar dağda bayırda olmayacak, şehir merkezlerinde olacak. Hak sahibi vatandaş 3 yıl orada oturabilecek. 15 bin konut 3 yıl içinde tamamlanacak." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki yüksek kira sorununa çözüm amacıyla başlatılan kiralık sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Kurum tarih verdi.

2 BİN KİRALIK KONUT AĞUSTOS'TA TESLİM EDİLECEK

Ağustos ayında ilk etapta 2 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini duyuran Kurum, projeyi üç yıl içinde toplam 15 bin konuta çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

EVLER ŞEHİR MERKEZİNDE OLACAK

Kurum şunları söyledi: "Bu modelde konutların dağda veya şehir dışında değil, doğrudan şehir merkezlerinde inşa edileceğini vurgulayan Bakan Kurum, vatandaşların bu evlerde 3 yıl boyunca ikamet edebileceğini açıkladı. Proje ile özellikle dar gelirli vatandaşların merkezi konumlarda, uygun fiyatlarla güvenli barınma imkanına kavuşması amaçlanıyor.

KENTSEL FÖNÜŞÜME GİRENLERE AYRI KONTENJAN

Burada ihtiyaç sahibi ailelerimiz başvuru yapacaklar. Kentsel dönüşüme girmiş, onlara da kontenjan ayıracağız. Evini dönüştürmek istiyor ama ya o kira destekleriyle uygun bir ev bulamadığı için dönüşüme de giremiyor. O vatandaşlarımızı kurayla belirleyeceğiz ve bu vatandaşımız, yani örneğin oradaki kira bedeli 30 bin lira diyelim. Bunun yarısı bedelle belki yarısının da altında hesaplayacağız biz onları, öyle bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o eve 3 yıllık oturacak."

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Rahmi sakin:

hayatı yalan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Siyah&Beyaz null:

inaniyormusunuz Bu garibanlara çıkacak diye

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Leven Ergün:

BOŞ VAATLERE MILLETIN KARNI TOK

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

