Haberler

İran, Kalibaf'ın ABD ile müzakere heyeti başkanlığından istifa ettiğine dair iddiayı yalanladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclisi İletişim Başkanı, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ABD ile müzakere heyeti başkanlığından istifa ettiğine dair İsrail medyasında yer alan iddiaları yalanladı.

İran Meclisi İletişim Başkanı, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ABD ile müzakere heyeti başkanlığından istifa ettiğine dair İsrail medyasında yer alan iddiaları yalanladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Meclis İletişim, Medya ve Kültür İşleri Merkezi Başkanı İman Şemsayi, Kalibaf'ın İran müzakere heyetinin başkanlığından istifa ettiğine dair İsrail basınında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Kalibaf'ın hiçbir görevinden istifa etmediğini ve faaliyetlerine ciddiyetle devam ettiğini belirten Şemsayi, kendisinin veya başka birinin İran heyetine başkanlık edeceği yeni bir müzakere turunun da planlanmadığını vurguladı.

Şemsayi, ortaya atılan iddiaların yalnızca "kamuoyunu yanıltmayı ve halkın zihnini bulandırmayı" amaçladığını ifade etti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Kalibaf'ın ABD ile müzakere heyet başkanlığından Devrim Muhafızları Ordusu'yla anlaşmazlık nedeniyle istifa ettiğini iddia etmişti.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, eski Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı olarak Devrim Muhafızları Ordusu ile en yakın ilişkilere sahip isimlerden biri olarak tanınıyor.

Diğer yandan İran'ın, ABD ile mevcut şartlarda görüşme planı olmadığını açıklamasına rağmen ABD yönetimi, İran ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşme yapılacağını ve görüşmelere ABD Başkanı Donald Trump'In damadı Jared Kushner ile Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un katılacağını öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

