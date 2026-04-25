Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nda dikkat çeken bir görev değişimi yaşandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı, yerine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Cihad Demirli atandı. Müfredatın hazırlanması ve eğitim politikalarının şekillendirilmesinde kritik rol oynayan kurulun başındaki isim olan Demirli’nin bu göreve getirilmesi, eğitimde yeni dönemin yönünün doğrudan “politika mutfağından” belirleneceği şeklinde yorumlandı.

Müfredatı belirleyen, ders kitaplarını onaylayan ve eğitim politikasının çekirdeğini oluşturan Talim ve Terbiye Kurulu'nun başkanlığından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olan Cihad Demirli'nin hayatı merak konusu oldu.

CİHAD DEMİRLİ KİMDİR?

1978’de Sivas´ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Hatay’da tamamladı. 2000’de Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği Programından mezun oldu ve aynı fakültenin Eğitim Bilimleri Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Fırat Üniversitesinin Eğitim Teknolojileri Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini (2003), Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalında ise doktora eğitimini (2007) tamamladı. 2007-2010 yılları arasında aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde yardımcı doçent olarak çalıştı. 2010’da göreve başladığı İstanbul Ticaret Üniversitesinde 2014’te Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçent unvanını aldı. 2020’de ise İstanbul Ticaret Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümüne profesör olarak atandı.

Adı geçen üniversitelerde çeşitli idari görevlerde bulunmasının yanı sıra TÜBİTAK BİDEB yürütme kurulu üyeliği gibi çeşitli kurumların bünyesindeki komisyonlarda görev aldı ve çok sayıda ulusal ve uluslararası projede yürütücülük yaptı. Birçok AB, TÜBİTAK, BAP projesi gibi ulusal ve uluslararası projelerde yönetici, uzman ve proje danışmanı olarak görev aldı. 2010’da İstanbul Ticaret Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünün kurucu bölüm başkanlığı görevini üstlendi. 2011’de aynı üniversitede Hayat Boyu Öğrenme Koordinatörlüğünü kurdu. Bu koordinatörlük bünyesinde 2016’ya kadar Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ve TOEFL Sınav Merkezi Müdürü olarak görev yaptı.

Akademik kariyerine devam ederken Anadolu Üniversitesi Sosyoloji alanında ikinci lisans (2014), İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalında tezsiz yüksek lisans (2015) programlarını tamamladı. 2016’da Türkiye Maarif Vakfında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) adına kurucu Mütevelli Heyeti üyesi olarak görevlendirildikten sonra 2025 yılında vakfın Mütevelli Heyeti daimi üyeliğine seçildi.

Çok sayıda tez danışmanlığı ve çeşitli akademik dergilerde hakemlik yaptı. Ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelere davetli konuşmacı olarak katıldı veya bildiriler sundu. Educational Theory in the 21st Century, EPVET Project Report on Learning Needs and Use of Portfolio and Online Applications in Vocational Education in Europe, A General Overview of the Electronic Portfolio Process, Eğitim Kurumlarında Yönetim Bilişim Sistemleri ve Yapay Zekâ Kullanımı, Elektronik Portfolyo Öğretim Süreci, Eğitim ve Bilim, Sınıf Öğretmeni Eğitiminde Mentorluk ve Yetiştiricilik, Materyal Değerlendirme adlı kitap ve bölüm yazarlıklarının yanında birçok ulusal ve uluslararası hakemli dergide yayımlanmış makaleleri mevcuttur. Uzmanlık ve araştırma alanları arasında eğitim programları ve öğretim, eğitimde program geliştirme, e-öğrenme ve teknolojileri, e-portfolyo uygulamaları, e-öğretim materyali tasarımı, uzaktan öğretim tasarımı yer almaktadır.

25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/426 sayılı kararla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanan ilk Kurul Başkanı olarak göreve başlamıştır. 18.10.2025 tarihli ve 33501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2025/391 sayılı kararla yeniden Kurul Başkanı olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.