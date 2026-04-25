Haberler

Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada provokatif içeriklerle kamuoyunu yanıltmaya çalışan hesaplara sert mesaj verdi. Yurt dışı kaynaklı sahte hesaplar üzerinden yürütülen “yalan algı” faaliyetlerine dikkat çeken Gürlek, bu tür paylaşımların çoğunun toplumu kışkırtmayı amaçladığını belirtti. Vatandaşlara doğrulanmamış içeriklere itibar etmemeleri uyarısında bulunan Gürlek, bu tür girişimlerde bulunan kişilerin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

“PROKOVOKATİF HESAPLAR TOPLUMU HEDEF ALIYOR”

Söz konusu paylaşımların büyük bölümünün provokatif amaç taşıdığına dikkat çeken Gürlek, bu içeriklerin toplumda gerilim oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

“HER PAYLAŞIMA İNANMAYIN”

Vatandaşlara çağrıda bulunan Gürlek, sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, bu tür içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

“HESABI SORULACAK”

Gürlek, “Sosyal medyada yalan algı yapan bir kişi mutlaka hesabını görecek” sözleriyle, bu tür paylaşımları yapan kişiler hakkında gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Elif Yeşil
Haberler.com
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı kararı daha

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gözaltı kararları
Arakçi, Pakistan'da görüşmelere başladı: Hürmüz krizi kısa sürede çözülebilir

Tarihi zirvede ilk o konu ele alınacak! Piyasalar merakla bekliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Aksaray'da ailesine intihar mesajı atan adam dağda ölü bulundu

Ailesine mesaj attı, sonra cansız bedeni dağda bulundu
Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

'Kutsal Banyo' kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı

Festivaliniz batsın! "Kutsal Banyo"da çok sayıda kadını taciz ettiler
“Hangi enayi düşürmüş?” deyip eline aldı, söylediğine bin pişman oldu

“Hangi enayi düşürmüş?” deyip eline aldı, söylediğine bin pişman oldu