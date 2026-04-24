Anıtkabir'le ilgili tartışılan öneri! Karşı çıkan da var, destekleyen de

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar Anıtkabir’e akın etti. Yoğun ziyaretçi ilgisiyle birlikte sosyal medyada yeni bir tartışma da gündeme geldi.

BİNLERCE ZİYARETÇİ

Bayram nedeniyle Ankara’da bulunan Anıtkabir, gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarını sunmak için alana yoğun ilgi gösterdi.

KIYAFET TARTIŞMASI GÜNDEME GELDİ

Ziyaretlere ilişkin sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler, yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Paylaşımlar sonrası bazı kullanıcılar, Anıtkabir’e girişte kılık kıyafet kurallarının getirilmesi gerektiğini savundu.

FARKLI GÖRÜŞLER DİLE GETİRİLDİ

Öte yandan bir kesim ise bu görüşe karşı çıkarak, herkesin istediği şekilde Anıtkabir’i ziyaret edebileceğini ifade etti. Tartışma kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kaynak: Haberler.com