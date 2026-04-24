Netanyahu'nun Londra Büyükelçiliğine atadığı sekreterinin, bir kadına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İngiltere Büyükelçisi olarak atadığı eski genel sekreteri Tzachi Braverman'ın, bir kadına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, bir kadın Braverman'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu İsrail polisine kanıtlarıyla bildirdi.

Daha önce adı gizli belgelerin sızdırılması davasında da geçen ve İngiltere Büyükelçisi olarak atanan Netanyahu'nun eski Genel Sekreteri Braverman'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirten kadın, polislere durumu kanıtlarıyla bildirmesine rağmen korktuğu için resmi şikayette bulunmayı reddetti.

Kadın, polisten konuya ilişkin şimdilik soruşturma açılmaması ve bilgilerin kullanılmaması talebinde bulundu.

Kadını tanıyan bir kaynak, "Anlattıkları korkunç ve görünüşe göre kanıtlarla, olayın hemen ardından insanların duyduklarıyla destekleniyor." ifadesini kullandı.

Olayın merkezinde Netanyahu'nun avukatlarından Amit Hadad'ın da bulunduğuna işaret edilen haberde, kadının olayın ayrıntılarını Hadad ile paylaştığı ve onun Braverman ile olan ilişkisinden dolayı kadını başka avukatlara yönlendirdiği aktarıldı.

Braverman'ın çevresine kendisine şantaj yapıldığı iddiasında bulunmasına rağmen bu yönde bir resmi başvuruda bulunmadığına vurgu yapılan haberde, "Braverman, haberler hakkında 'yorum yok' dedi. Hadad ise henüz yanıt vermedi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı

Hapisteki ünlü spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında yeni karar
'Kutsal Banyo' kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı

Festivaliniz batsın! "Kutsal Banyo"da çok sayıda kadını taciz ettiler
Ümraniye'de futbolcunun silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

Kapıyı açıp, tek cümle ettikten sonra tetiğe basmış
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maden işçilerinin alacaklarının bir kısmının ödendiğini duyurdu

Bakanlıktan maden işçilerine güzel haber var
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için nalburdan aldığı malzemenin üzerinde namazını kıldı

Camiyi kirletmemek için yaptığı hareket "helal olsun" dedirtti
'Kutsal Banyo' kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı

Festivaliniz batsın! "Kutsal Banyo"da çok sayıda kadını taciz ettiler
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında! Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir

Gözler kamera kayıtlarında! Müfettişler, bir sorunun yanıtını arıyor