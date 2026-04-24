Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu Haber Videosunu İzle
Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
Şırnak’ta arazi anlaşmazlığını çözmek için jandarma gözetiminde bir araya gelen iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şırnak’ta iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüşürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

UZLAŞMA GİRİŞİMİ KAVGAYLA SONUÇLANDI

Olay, Şırnak merkezde meydana geldi. İki aile arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığını çözmek için taraflar, jandarma ekiplerinin gözetiminde bir araya geldi. Ancak arazinin sınırları konusunda yaşanan anlaşmazlık kısa sürede tartışmaya dönüştü.

TAŞ VE SOPALAR KULLANILDI

Tartışmanın büyümesiyle birlikte her iki aileye mensup kişiler taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Güneydoğu Ekspres'te yer alan habere göre; yaşlıların da yer aldığı kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

JANDARMA MÜDAHALEDE ZORLANDI

Kavgayı ayırmak için olay yerinde bulunan jandarma ekiplerinin müdahalede zorlandığı görüldü. Yaşanan arbede sırasında tarafların kontrol altına alınması güçlükle sağlandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAli Yurt:

Çoluk çocuktan güvenlik olursa böyle olur

Haber YorumlarıTurgut erol:

iyi jandarma varmış

Haber Yorumlarıkanca ertu:

hiç buluşmasanız daha iyiydi..

Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

jandarna durumdan vazife çıkarıp olayın olabileceğini. tahmin edecek. komando birliği hazır kıta olarak yakın blr yerde bekleyecek.ti

Haber YorumlarıAlejandro Sosa:

Jandarma ne diye orda? Video cekmek icin mi? Gercekten yazik

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

