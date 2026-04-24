İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, ABD ile Pakistan arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmeleri kapsamında İslamabad’a gideceği bildirildi.

ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte, 8 Nisan’da 2 haftalık geçici ateşkes sağlanmıştı. Ateşkesin ardından 11 Nisan’da Pakistan’da gerçekleştirilen görüşmeler yaklaşık 21 saat sürmüş ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştı.

ANLAŞMAZLIKLAR SÜRÜYOR

Pakistan’ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmeler için yürütülen girişimler de sonuçsuz kalmıştı. Özellikle ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası başta olmak üzere çeşitli konulardaki anlaşmazlıklar, sürecin ilerlemesini zorlaştırdı.

YENİ TUR İÇİN TEMAS KURULDU

İran devlet televizyonuna göre Arakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Münir ve Dışişleri Bakanı Dar ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve ateşkes süreci ele alındı.

İSLAMABAD’DA GÖRÜŞME YAPILACAK

Arakçi’nin bugün Pakistan’a giderek heyetle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. CNN International'ın aktardığı bilgilere göre; ABD'nin ise görüşmelere katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor.