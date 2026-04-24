Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile süren ateşkes görüşmeleri kapsamında Pakistan’ın arabuluculuğunda yeni temaslar için İslamabad’a gidiyor. ABD'nin ise görüşmelere katılıp katılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

  • İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Pakistan arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor.
  • 8 Nisan'da 2 haftalık geçici ateşkes sağlanmış, 11 Nisan'daki Pakistan'daki görüşmeler uzlaşma sağlanamadan sonuçlanmıştı.
  • Arakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü; bugün Pakistan'da yüz yüze görüşmeler yapması bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, ABD ile Pakistan arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmeleri kapsamında İslamabad’a gideceği bildirildi. 

ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte, 8 Nisan’da 2 haftalık geçici ateşkes sağlanmıştı. Ateşkesin ardından 11 Nisan’da Pakistan’da gerçekleştirilen görüşmeler yaklaşık 21 saat sürmüş ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştı.

ANLAŞMAZLIKLAR SÜRÜYOR

Pakistan’ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmeler için yürütülen girişimler de sonuçsuz kalmıştı. Özellikle ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası başta olmak üzere çeşitli konulardaki anlaşmazlıklar, sürecin ilerlemesini zorlaştırdı.

YENİ TUR İÇİN TEMAS KURULDU

İran devlet televizyonuna göre Arakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Münir ve Dışişleri Bakanı Dar ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve ateşkes süreci ele alındı.

İSLAMABAD’DA GÖRÜŞME YAPILACAK 

Arakçi’nin bugün Pakistan’a giderek heyetle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. CNN International'ın aktardığı bilgilere göre; ABD'nin ise görüşmelere katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu

Akdeniz beşik gibi! Saatler içerisinde 10 deprem oldu
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti

Netanyahu için kanser açıklaması
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Kaçtı demesinler diye gidiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti

Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti
Atatürk'ün 111 yıl önce yazdığı emir ortaya çıktı

Atatürk'ün 111 yıl önce yazdığı emir ortaya çıktı