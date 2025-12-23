Osman Kavala Dosyası AİHM Büyük Daire'de... Duruşma, 25 Mart 2026 Tarihinde Yapılacak

(ANKARA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( Aihm ), Büyük Daire'ye sevk edilen Osman Kavala davasına ilişkin, "Mahkeme, duruşmanın 25 Mart 2026 tarihinde yapılmasına karar verdi ve Mahkeme Başkanı, tarafları en geç 26 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı görüşlerini sunmaya davet etti" açıklamasını yaptı.

Aihm, 16 Aralık'ta Gezi davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen ve 8 yıldır Silivri Cezaevi'nde bulunan Osman Kavala'nın dosyasını Büyük Daire'ye devretme kararı aldı. Söz konusu gelişmeye ilişkin AİHM'den bugün yapılan açıklamada, "Ardından Mahkeme, duruşmanın 25 Mart 2026 tarihinde yapılmasına karar verdi ve Mahkeme Başkanı, tarafları en geç 26 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı görüşlerini sunmaya davet etti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, üçüncü tarafların müdahilliğine ilişkin ise, "İç Tüzüğün 44/4 maddesinde öngörülen 12 haftalık süreye istisna olarak, Mahkeme Başkanı, duruşma öncesindeki takvim kısıtlamalarını göz önünde bulundurarak, söz konusu maddeye ve üçüncü taraf müdahalesine ilişkin Uygulama Talimatı'nın 20/C maddesine uygun olarak, bu davada üçüncü şahıs müdahalesi izni talebinin sunulması için süreyi 6 hafta, yani 29 Ocak 2026 olarak belirlemiştir" denildi.

Davaya üçüncü taraf olarak müdahil olmak isteyen tarafları ya da ilgili kişilerin 29 Ocak 2026 tarihinden önce izin talebinde bulunması gerektiği uyarısı yapılan açıklamada, "Bu izin verilirse, yazılı görüşler en geç 12 Şubat 2026 tarihine kadar Mahkeme'ye iletilmelidir" ifadeleri kullanıldı.