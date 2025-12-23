Haberler

AİHM Osman Kavala'nın ikinci başvurusuyla ilgili duruşma tarihini açıkladı

AİHM Osman Kavala'nın ikinci başvurusuyla ilgili duruşma tarihini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sekiz yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın ikinci başvurusunun duruşmasının 25 Mart 2026'da görüleceğini açıkladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( Aihm ), sekiz yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın ikinci başvurusuyla ilgili duruşmanın 25 Mart 2026'da görüleceğini açıkladı.

Aihm, Kavala'nın tutukluluğu ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin başvurusunu 16 Aralık'ta Büyük Daire'ye taşıdı.

Büyük Daire, duruşmayla ilgili tarafları 26 Ocak'a kadar yazılı görüşlerini sunmaya davet etti.

Türkiye'nin veya üçüncü tarafların duruşmaya dahil olabilmesi için 29 Ocak'a kadar yetkilendirme talebinde bulunması gerekiyor.

Bu yetkilendirme verilirse, yazılı görüşlerin en geç 12 Şubat'a kadar mahkemeye sunulması isteniyor.

Kavala'nın ikinci başvurusu

18 Ocak 2024 tarihinde yapılan başvuru AİHM'in Osman Kavala hakkındaki ihlal kararına rağmen tutukluluğunun devam etmesini ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanan yargılanma sürecini konu alıyor

AİHM, 10 Aralık 2019'da aldığı kararda, Osman Kavala'nın tutuklanması ve tutuklu yargılanmasının onu susturmak ve diğer insan hakları savunucularının cesaretini kırmak amaçlı olduğunu savunmuştu.

Türkiye hükümetinden Kavala'nın bir an önce serbest kalması için gerekli önlemleri alması çağrısında bulunmuştu.

Kavala'nın serbest bırakılması kararını uygulamayan Türkiye için Avrupa Komisyonu tarafından 2021'de "ihlal prosedürü" başlatılmıştı.

Osman Kavala 18 Ekim 2017'de gözaltına alınmış ve 1 Kasım 2017'de Gezi protestoları ve 15 Temmuz darbe girişimini organize ya da finanse etmek gibi suçlardan tutuklanmıştı.

Aradan geçen süreçte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kavala'nın tutukluluğunun bir hak ihlali olduğuna ve derhal serbest bırakılmasına ilişkin kararlar açıkladı.

AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğu sürdü.

AİHM kararları Avrupa Konseyi üyesi Türkiye için bağlayıcı.

Kavala'ya Nisan 2022'de Gezi Parkı davası kapsamında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ceza Eylül 2023'te Yargıtay tarafından onandı.

BBC
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...

Ela Rümeysa'nın ek ifadesinde peş peşe itiraflar
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü
Biri ili sarsan uyuşturucu skandalı! Polis hastaneyi 2 ay takip etti, 30 kişi gözaltında

Bir ili sarsan rezalet! Hastane 2 ay takip edildi, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı, derbiye gidemiyor! İşte nedeni

Derbiye gidemiyor! İşte nedeni
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Serdal Adalı, derbiye gidemiyor! İşte nedeni

Derbiye gidemiyor! İşte nedeni
İtalya Rekabet Kurumu'ndan Ryanair'e rekor ceza

Avrupa'nın dev havayolu şirketine rekor ceza, rakamı okumak bile zor!
İlaçlama sonrası eve giren aile, hastanelik oldu

5 kişilik aile, hastanelik oldu! O şüphe ekipleri harekete geçirdi