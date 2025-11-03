Osman Kavala'nın Sağlığı İyi, 8 Yıl Bitti
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri Ceza İnfaz Kurumunda Osman Kavala'yı ziyaret etti. Tanrıkulu, şunları kaydetti:
"Silivri Cezaevindeyim. Uzun zamandır görüşememiştim Osman Kavala ile. Adalet Bakanlığından aldığım izinle kendisiyle görüştüm. Sağlığı iyi. 8 yıldır cezaevinde, 8 yıl bitti. Soranlara, yazanlara ve görüşlerini paylaşanlara çok teşekkür etti. Sevgilerini, selamlarını ve saygılarını iletti."