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AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde Osman Kavala ve Can Atalay var

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda, iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve İran-İsrail gerilimi gibi konular gündeme alınacak. Gezi Davası'ndan cezaevinde bulunan Can Atalay ve Osman Kavala meselesi de toplantıda masaya yatırılacak.

Ak Parti, Merkez Yürütme Kurulu bugün yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek MYK'da gündeme dair önemli konular ele alınacak. Yurt içi ve yurt dışındaki siyasi gelişmeler masaya yatırılacak.

SAHİPSİZ HAYVANLAR VE BARINAK SORUNU DA GÜNDEMDE

Toplantıda; Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan sunum yapacak.Ele alınacak konular arasında yeni anayasa çalışmaları, sosyal medya uygulamalarına erişim engeli ile geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen ve yönetmeliği henüz yayımlanmayan sahipsiz hayvanlar kanunu ve barınak sorununun da olması bekleniyor.

KAVALA VE ATALAY MESELESİ DEĞERLENDİRİLECEK

MYK'da, Gezi Davasından cezaevinde bulunan Can Atalay ve Osman Kavala meselesinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda gündemi sürekli meşgul eden bu meselenin enine boyuna tartışılması öngörülüyor.

Ekonomideki son durum da toplantıda değerlendirilecek. Enflasyondaki düşüş sonrası ekonomide başlayan yeni dönem görüşülecek.

Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı ile Gençlik Kolları Başkanlığı "7 Bölge 7 Bin Cemre" projesi hakkında bilgilendirme yapacak. Proje ile Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 bin genç Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde; deprem, sel, yangın, heyelan vb. afet konularında gönüllü olarak eğitim almıştı.

Ak Parti'nin 14 Ağustos'ta düzenleyeceği 23'üncü kuruluş yıl dönümü programı da MYK gündemindeki bir diğer konu olacak. 81 ildeki hazırlıklara ilişkin değerlendirme yapılacak.

Dış politikada ise gündem Gazze olacak. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü katliam, ateşkes arayışları ve İran-İsrail gerilimi sonrası bölgede yükselen tansiyon ele alınacak.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Merkez Yürütme Kurulu Recep Tayyip Erdoğan Osman Kavala AK Parti İsrail İran Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (6)

1gerceklerinsesi:

Tartışmaların odağında şu millet nasıl kira ödeyecek nasıl geçinecek bir de o olsa çok mutlu oluruz be kirva

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3
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Perwer:

Yurttaşların bir kesimi ülkedeki ekonomik krizin ağır şartları altında ezilirken, iktidardaki ak Parti her zaman olduğu gibi gündem değiştirmeyi bir şekilde başarıyor. Osman kavala'ya gelince, onunda durumu Amerikalı papazın durumundan farklı olmayacak.

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Kartal Q7:

Erken seçim şart

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ömer ihsan muşlu :

Millet bu hükümetten umudunu kesmiş seçimleri bekliyor.Tabi bunların gitmesi içinde dört sene daha geçmesi gerekiyor.Bu süre içinde milletin anasının haylibir ağlayacağı kesin.Millet budurumdan haylibir ders çıkartıp artık Allah diyene hemen inanıp oy vermeyecektir.

0
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Smgoll Sim:

Millet kira ödeyemediği için kara kara düşünüyor hayat pahaliligindan yanıyor bunlar tutturmuş bir kavala. Bırakın şu adamı gitsin yurt dışına konu kapasın da asıl işinize gelmeyen konular için toplanın.

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