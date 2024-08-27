CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi Parkı davası hükümlülerini ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi Parkı davası hükümlüleri Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı cezaevinde ziyaret etti.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çıkışında ziyarete ilişkin gazetecilere açıklama yapan Gökçen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasının Türkiye'nin hem ulusal hem uluslararası düzeyde bağlı olduğu sözleşmeler konusunda ne düşündüğünü açıkça göstereceğini söyledi.

Gökçen, ziyaretinden dolayı Can Atalay'ın teşekkür ettiğini ifade etti. Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın okula başladığını ve onun babasız büyümesini istemediklerini dile getiren Gökçen, ailenin bir arada olması için Kahraman'ın serbest bırakılmasını istedi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davanın hükümlüsü Osman Kavala'nın ise haksızlığa uğradığını savunan Gökçen, dava iddianamesindeki fiillerin suç teşkil etmediğini ileri sürdü.

Gökçen'e CHP Meclis Üyesi Berker Esen, CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür ve Silivri İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Erdim eşlik etti.