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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis'teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın

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TBMM'deki olağanüstü Can Atalay toplantısında kürsüde konuşma TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a AK Partili Alpay Özalan yumruk atarken, kavgaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu sessiz kalmadı. Köroğlu, "Burası TBMM, dingonun ahırı değil, hakaret edersen cevabını da alırsın. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay teröristtir." dedi.

Can Atalay için toplanan TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada TİP Milletvekili Ahmet Şık'a AK Partili Alpay Özalan yumruk atarken, olayla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, "Burası TBMM, dingonun ahırı değil, hakaret edersen cevabını da alırsın. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay teröristtir." dedi.

TBMM'DE ORTALIK KARIŞTI

TBMM, milletvekilli düşürülen TİP'li Can Atalay için bugün özel oturumla bir araya geldi. Gergin başlayan oturumda tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis'teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın

AK PARTİLİ ÖZALAN, AHMET ŞIK'A YUMRUK ATTI

Kürsüde konuşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, "izde hiç utanma yok. Hakikat her zaman acıtır." sözlerinin ardından ortalık karıştı. Oturuma verilen 15 dakikalık aranın ardından tansiyon düşmedi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kürsüde konuşan Ahmet Şık'a yumruk attı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis'teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI KÖROĞLU: HAKARET EDERSEN CEVABINI ALIRSIN

Türkiye'nin gündemine oturan Meclis'teki kavgaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu da sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Köroğlu, "Burası TBMM, dingonun ahırı değil. Hakaret edersen cevabını da alırsın. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay teröristtir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis'teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın

Kaynak: Haberler.com / Politika

Selahattin Demirtaş Ahmet Selim Köroğlu Ahmet Selim Köroğlu Osman Kavala Milletvekili AK Parti İstanbul 3-sayfa Köroğlu 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (5)

mustafa kılıç:

doğru söze ne hacet üste laf söylemek

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Mehmet Arı:

adam doğru demiş

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Bay Che:

bu alpayda kavgadan kavgaya geliyor sanırım meclise

20
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Genco:

Ve TBMM milletin yeridir, teröristlerin yeri değil.. Seçilen “ milletvekili “ de, adı üstünde olduğu gibi, işi ve yükümlülüğü milletini temsil etmektir.. Teröristi savunmak değil.! Terör sempatizanlarının ve savunucularının da TBMM’de yeri yoktur ve olmamalıdır.! Buna da artık bir dur denilmeli ve gereken şey ne ise de yapılmalıdır. !

5
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