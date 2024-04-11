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CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi Davası tutuklularını ziyaret etti

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Ramazan Bayramı'nda Gezi Davası tutukluları Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Çakırözer, "Bu insanların Anayasa Mahkemesi'nde davaları bekliyor. Anayasa Mahkemesi bir an önce bu davayı sonuçlandırmalı ve Türkiye'nin bu ayıbını, bu hukuksuzluğu, adaletsizliği ortadan kaldırmalıdır" dedi.

Gezi Davası'nda yargılanan Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala'yı Marmara Cezaevi'nde ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Anayasa Mahkemesi'ne çağrıda bulundu. Çakırözer, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Marmara Cezaevi'nin önünde açıklama yaptı.

"KAVALA 7, ATALAY VE KAHRAMAN 2 YILDIR CEZAEVİNDE"

Çakırözer, şunları söyledi:

"İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu ile birlikte bu bayramda Silivri Cezaevi'nde kalmakta olan Gezi Davası'ndan haksız biçimde hüküm giymiş olan Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala'yı ziyaret ettik. Bir bayrama daha ailelerinden, sevdiklerinden, özgürlüklerinden mahrum girmek zorunda bırakıldılar. Osman Kavala 7 yıldır bu cezaevinde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hakkında hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuklu tutulduğuna ilişkin kararları var. Buna rağmen burada tutuluyor. Can Atalay milletvekili seçildi, milletvekili seçildiğinde özgürlüğüne kavuşması için Anayasa Mahkemesi'nin birden fazla kararı var ama o kararlara rağmen Can Atalay da Marmara Cezaevi'nde bayrama özgürlüğünden mahrum girmek zorunda bırakıldı. Aynı şekilde Tayfun Kahraman da öyle. Hiçbiri hakkında somut delil yok. Haksız, hukuksuz şekilde cezaevinde tutuluyorlar.

"BU HUKUKSUZLUĞU BİTİRİN"

Bu insanların Anayasa Mahkemesi'nde davaları bekliyor. Anayasa Mahkemesi bir an önce bu davayı sonuçlandırmalı ve Türkiye'nin bu ayıbını, bu hukuksuzluğu, adaletsizliği ortadan kaldırmalıdır. Gezi olaylarından suç çıkarma girişimlerine, bunun sonucu olarak insanların masum olmalarına rağmen adaletsizce cezaevinde tutulmasına AYM'nin artık dur demesi gerekiyor. Osman Kavala 7 yıldır, Tayfun Kahraman, Can Atalay 2 yıldır Marmara Cezaevi'nde. Aynı şekilde Mine Özerden, Çiğdem Mater 2 yıldır Bakırköy Cezaevi'nde. Bir bayram gününde daha bu insanların haksız yere sevdiklerinden ayrı bırakılmaları büyük bir hukuksuzluktur. Anayasa Mahkemesi, biran önce önünde bekleyen Gezi davası dosyasına bakarak insanların burada çürümesine engel olmalıdır. Bu adaletsizliği artık bitirmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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