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Ayşe Barım'ın gözaltı sürecinin perde arkası! Telefonda konuştuğu 3 isim yüzünden başı yandı

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'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yerine getirmesini engellemeye teşebbüs' suçlamasıyla gözaltına alınan Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıkları Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile yoğun iletişimde olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek soruşturma başlatılmıştı. Barım bu sabah bambaşka bir suçlamayla gözaltına alındı.

Sektörle tekelleşme soruşturmasının 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin olduğu belirlenmiş, Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı. Soruşturma kapsamında Barım'ın şirketinde oyunculuk yapan Serenay Sarıkaya geçtiğimiz hafta İstanbul Adalet Sarayı'nda tanık sıfatıyla ifade vermişti.

GÖZALTINA ALINDI

Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle hakkında açılan soruşturma çerçevesinde bu sabah gözaltına alındı. Barım'ın ev ve iş yerinde de arama yapıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli hakkındaki analiz çalışmalarında Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi aralığında sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. isimli firmasına bağlı sanatçılarla 29/05/2013-02/06/2013 tarihleri arasında yaptığı görüşmelerde sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, ayrıca bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı belirlendi. Olayların planlayıcılarından olduğu belirlenen Emine Ayşe Barım 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçundan gözaltına alınmıştır."

Ayşe Barım'ın gözaltı sürecinin perde arkası! Telefonda konuştuğu 3 isim yüzünden başı yandıFotoğraf: AA

3 İSİM İLE YOĞUN İLETİŞİM TRAFİĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Menajer Emine Ayşe Barım'ın gezi davası sanıklarından Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu tespit edildi. Barım'ın şirketi bünyesindeki sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği anlaşıldı.

Ayşe Barım'ın gözaltı sürecinin perde arkası! Telefonda konuştuğu 3 isim yüzünden başı yandı

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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

şaşırdık mı? yemin ediyorum asla şaşırtmaz. bu ülkeye ihanet edenler daim işbirliği içindedir. bekleyin daha ne kirli bağlantıları dökülecek Ümit Özdağ'ın. Perinçek bile Ümit Özdağ'ın son yıllarda 4 ü gizli , 7 kez israile gidip mossadla görüştüğünü açıkladı.ulusalcıysa en ulusalcı, en atatürkçü perinçektir. ama bu topraklara, anadoluya aidiyeti vardır Doğunun. ümit özdağ ise bizden değildir. bu artık ayan beyan ortada. okumak isteyenler dünkü Fuat Uğurun yazısını okusun, gerçekleri görsün

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Haber YorumlarıMut Tweewielers:

kripto bunlarin sonu gelmedikce ulkemize rahatlik yok bitirin artik bunlari ne bekliyorsunuz

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Haber YorumlarıMengele:

Onun icin kimseyle telefon görüsmesi yapmiyorum,gecenlerde Hemserim Sülo aradi hemen engelledim ne olur ne olmaz yoksa beni mafya yaparlar konusmam sülo daha beni arama usagum

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