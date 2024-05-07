AK Partili Türkeş ve Birinci'nin Osman Kavala kavgası!

Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala AK Partili iki ismi karşı karşıya getirdi. Mücahit Birinci Kavala'nın serbest kalmasını ABD'nin istediğini öne sürerken Tuğrul Türkeş ise Kavala davasının Türkiye'yi zor durumda bıraktığını belirterek isim vermeden Birinci'ye "Kendisi 'AK Partiliyim' diyor. Babasını eşeliyorsun. FETÖ çıkıyor." dedi. Birinci ise "Bunların damarını yakaladık, bastıkça ciyak ciyak bağıracaklar. Dikkate almadan ciyaklatmaya devam." karşılığını verdi.