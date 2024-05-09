Üye Girişi
Haberler

Osman Kavala'nın 'yeniden yargılanma' talebi! Osman Kavala yeniden yargılanacak mı?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gezi olaylarına ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala, avukatları aracılığıyla yeniden yargılama talebinde bulundu. Kavala'nın hukuki durumu ve gelecekteki yargı süreci hakkında belirsizlikler devam ediyor. Osman Kavala yeniden yargılanacak mı?

Osman Kavala"cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Avukatları aracılığıyla açıklama yapan Kavala, yeniden yargılanma talebinde bulunduğunu ifade etti. Peki, Osman Kavala yeniden yargılanacak mı?

OSMAN KAVALA YENİDEN Mİ YARGILANACAK?

Gezi olayları davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve hala cezaevinde bulunan Osman Kavala, avukatları aracılığıyla yeniden yargılama talebinde bulundu.

Kavala, yapmış olduğu açıklamada, "Suçsuz insanların yıllarca cezaevinde kalmasına neden olan davaların yeniden görülmesi, temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Adalet, herkes için olmazsa olmazdır." şeklinde konuştu.

Osman Kavala'nın 'yeniden yargılanma' talebi! Osman Kavala yeniden yargılanacak mı?

OSMAN KAVALA NEDEN TUTUKLANDI?

Osman Kavala, gezi olayları davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Osman Kavala Yargı Hukuk 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ CANLI İZLE! Gelin Evi son bölümde neler oldu? 8 Mayıs... YALI ÇAPKINI SON FRAGMAN CANLI İZLE! Yalı Çapkını 69. bölüm fragman FULL İZLE! #127916 SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! 36 bin sağlık çalışanı alım başvuru kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 10 MAYIS BİM AKTÜEL ürünler kataloğunda neler var? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Doğal Taşların Özellikleri ve Faydaları: Hangi Kristal Ne İşe Yarar? BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman 2024? MEB BİLSEM sınav belgesi yayınlandı mı? Sonuç tarihi ne zaman açıklanacak? ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT NASIL OLACAK? Mülakat değişti mi, ne olacak? Anneler günü anlamlı sözler! #128144 Anneler günü için anlamlı ve kısa mesajlar neler? Mülakat sistemi kalkacak mı? MEB öğretmen atamalarında yeni mülakat sistemi nedir? Trafik haftası ne zaman 2024? Trafik haftası hangi hafta, ayın kaçında? Öğretmen atamalarında mülakat değişiyor mu? Öğretmen atamalarında yeni mülakat sistemi ne olacak? İŞKUR en çok açık olan meslekler neler? #128204 Türkiye'de en kolay iş bulunan meslekler hangileri? Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sosyal yardım mayıs ayı ödemeleri yattı mı? 1 Nisan hangi burç? 1 Nisan'da doğanlar hangi burç oluyor? 1 Nisan tarihi hangi burç olur? Gelire göre tarife nedir? Gelire göre tarife ne demek, nasıl oluyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title