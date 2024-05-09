Osman Kavala'nın 'yeniden yargılanma' talebi! Osman Kavala yeniden yargılanacak mı?
Gezi olaylarına ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala, avukatları aracılığıyla yeniden yargılama talebinde bulundu. Kavala'nın hukuki durumu ve gelecekteki yargı süreci hakkında belirsizlikler devam ediyor. Osman Kavala yeniden yargılanacak mı?
Osman Kavala"cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Avukatları aracılığıyla açıklama yapan Kavala, yeniden yargılanma talebinde bulunduğunu ifade etti. Peki, Osman Kavala yeniden yargılanacak mı?
OSMAN KAVALA YENİDEN Mİ YARGILANACAK?
Gezi olayları davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve hala cezaevinde bulunan Osman Kavala, avukatları aracılığıyla yeniden yargılama talebinde bulundu.
Kavala, yapmış olduğu açıklamada, "Suçsuz insanların yıllarca cezaevinde kalmasına neden olan davaların yeniden görülmesi, temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Adalet, herkes için olmazsa olmazdır." şeklinde konuştu.