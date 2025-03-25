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9 numara! İmamoğlu'nun kaldığı cezaevinde kimler yok ki

9 numara! İmamoğlu'nun kaldığı cezaevinde kimler yok ki
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 15 metrekarelik bir hücrede kaldığı 9 Nolu Cezaevi'nde iş adamı Osman Kavala, Avukat Can Atalay, eski Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanları Ahmet Özer ile Rıza Akpolat ve menajer Ayşe Barım'ın da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp 51 kişi ile birlikte Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

9 NOLU CEZAEVİ

İmamoğlu'nun 15 metrekarelik bir hücrede kaldığı 9 Nolu Cezaevi'nde iş adamı Osman Kavala, Avukat Can Atalay, eski Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanları Ahmet Özer ile Rıza Akpolat ve menajer Ayşe Barım'ın da bulunduğu öğrenildi.

9 nolu cezaevi! İmamoğlu'nun kaldığı cezaevinde kimler yok ki

CEZAEVİNDEN İLK GÖRÜNTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine giriş anına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun ellerinde kelepçe olmaması ise dikkat çekmişti.

"İYİYİZ, DİRENÇLİYİZ, MİLLETİMİZE EMANETİZ"

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara Cezaevi'nden ilk mesajını paylaştı. Avukat Hüseyin Ersöz ile görüşen İmamoğlu, "İyiyiz, dirençliyiz, milletimize emanetiz" mesajını verdi.

"GÜÇLÜ VE DİRAYETLİYDİ"

Avukatı Hüseyin Ersöz, İmamoğlu ve tutuklu bulunan başkanların gayet dirençli ve iyi göründüklerini, itirazlarını da bu hafta içerisinde yapmayı beklediklerini aktardı. Ersöz, "4 günlük yorucu gözaltı sürecinin ardından kendileriyle görüştüğümde dışardaki atmosferi merak ediyorlar. Bununla ilgili konuştuk. Güçlü ve dirayetliydi. hukuka aykırı durumun da farkındaydı" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (46)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

O Silivri uzak gelecekte değil Yakın gelecekte ülkeyi bu hallere getirenleri Başta büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı olmak üzere misafir ederse şaşmam Türk milleti bu kadar gudubeti kaldırmaz

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Haber YorumlarıMevlüt:

Hepsi de gavurluk davası savunanlar.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bunlari bir arada tutmamak lazim aslinda...

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Haber YorumlarıAlp AY:

RTE DÜŞMANLARI TOPLANMIŞ

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Haber YorumlarıJY TAM ORS ÇOC:

Tüm İslam ve vatan düşmanları hazır bi aradayken bayram temizliği şart oldu

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Ne kadar vatan haini varsa bir arada demek ki..

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Haber YorumlarıSelman kaya:

Yine Muhalefet içerde... iktidar baştayken iktidar yandaşlarının içeride olduğu bir zaman adalet var demektir muhalifleri içeri tikmak kolay

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

rahip brunson tutuklanınca ekonomi-dolar ne olduysa eko da da o oldu demek, sahipleri aynı. bizi kızdırma yoksa doları uçurur borsanı batırırız

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Haber YorumlarıMevlüt:

Yani bütün .

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

Türkiyede hukuk sistemi adalet kurumları eskiden beri iktidara gelen her yönetim ve parti tarafından kontrol altına alınmak isteniyor bunu başaranlar kendilerine göre zafer kazanıyorlar ama ekonomiye özgürlük ve güvenliğe adalete demokrasiye mutluluk huzur ve refaha, ülkenin, çocuklarımızın, gençlerin geleceğine çok büyük darbeler vurup düzeltilmesi zor onarılmaz yaralar açıyorlar ülkenin şu anda bulunduğu durumun en önemli sebebi bu.

Yorum Beğen71
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