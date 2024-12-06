Üye Girişi
Haberler
Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın merkezinde patlama

Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın kalbinde patlama

 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

Esad'ın son kalesi de muhaliflerin eline geçti

 Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı

Rusya bunu dediyse durum vahim! Acil çağrı yaptılar
Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam

"Esad görüşme teklifimizi kabul etmedi" diyen Erdoğan muhaliflerin hedefini açıkladı

CHP Milletvekilleri Cezaevinde Tutuklu Siyasi Liderleri Ziyaret Etti

CHP Milletvekilleri Cezaevinde Tutuklu Siyasi Liderleri Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li milletvekilleri, cezaevinde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Gezi Parkı davası hükümlüleri Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve avukat Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret etti. Milletvekilleri ziyaret sonrası durumu değerlendirerek hukuksuzluklar hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP'li bazı milletvekilleri, tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay ile hükümlü avukat Selçuk Kozaaçlı'yı cezaevinde ziyaret etti.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ve Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'la birlikte yaptığı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretin ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dün Tayfun Kahraman'ı ziyaret eden kızı Vera'nın babasından çok hüzünlü bir şekilde ayrıldığını öğrendiklerini belirten Akdoğan, "Bu gerçekten bizim içimizi parçaladı. Vera için de en az tutsaklar kadar üzgünüz. Can Atalay tıpkı bizler gibi milletvekili. Can Atalay da Hatay halkının oylarıyla seçildi. Can Atalay'ın bugün cezaevinde değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması için kararlar var. Yargı kararları var. Ama maalesef Can arkadaşımız da burada cezaevinde." diye konuştu.

Ahmet Özer'in Esenyurt'un iradesiyle seçilen bir belediye başkanı olduğunu dile getiren Akdoğan, şöyle konuştu:

"Birçok projeyi başlamıştı. İktidar partisi ihtiyaç duyduğunda Ahmet hocanın birikimlerinden deneyimlerinden yararlanıyordu. Esenyurt halkı da Ahmet hocanın hizmetlerinden istifade ederken maalesef kendisi bir gece yarısı operasyonuyla yatağından apar topar kaldırılarak götürüldü. O da bir hukuksuzluğa karşı mücadele ediyor burada. Osman Kavala'ya karşı olan bitmek, tükenmek bilmeyen öfkeyi, kini, kimsenin bugüne kadar anladığı yok maalesef. Selçuk Kozağaçlı da hukukçu bir dostumuz. Ama hukuksuzluğun en büyük muhataplarından bir tanesi de maalesef Selçuk Kozağaçlı oluyor."

Akdoğan, CHP'li heyetle dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da cezaevlerine ziyaretleri sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
img

İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler
img

Talisca ve Ronaldo hakkında olay sözler
img

3 liseli kızın staj gördüğü otelde mide bulandıran olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 6 Aralık Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Trabzonspor Kasımpaşa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Mehmet Türkmen Kim Milyoner Olmak İster'de kaç TL kazandı? Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 79. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 7 Aralık Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 7 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Adana ASKİ su kesintisi! 6-7 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 86. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Yalı Çapkını 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Altındağ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.