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AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim

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AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini duyurdu. Türkeş "Osman Kavala, casusluktan hüküm giymedi. Bu suçlamada delil bulunamadı, adam beraat etti. Gezi Parkı'yla ilgili davadan yargılandı. Ama 7 yıl süren bir yargılama mı olur? Bakanımız Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu" diye konuştu.

Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala ile ilgili yargılamaya yönelik eleştirel çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'ten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kızdıracak bir hamle geldi. Türkeş, Bahçeli'nin her fırsatta "Sorosçu ve casus" olarak nitelendirdiği Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini duyurdu.

"OSMAN KAVALA CASUSLUKTAN HÜKÜM GİYMEDİ"

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Tuğrul Türkeş, "Osman Kavala'nın durumu, laboratuvar gibidir" dedi. Türkeş sözlerini şöyle sürdürdü; "Altını kırmızıyla çizmek gerekir. Osman Kavala, casusluktan hüküm giymedi. Bu suçlamada delil bulunamadı, adam beraat etti. Gezi Parkı'yla ilgili davadan yargılandı. Ama 7 yıl süren bir yargılama mı olur?"

"MEHMET ŞİMŞEK DEBELENİYOR AMA..."

Kavala'nın "uzun yargılama sürelerinin bir sembolü haline geldiğini" söyleyen Türkeş, "Genel seçimi kazandık ama yerel seçimde medyanın deyimiyle tablo kırmızı oldu. Neden? Ekonomimiz iyi değil. Mehmet Şimşek bakanımız sağ olsun debeleniyor, çalışıyor ama hukuk doğrudan işlemediği için ekonominin iyileşmesi konusunda zorluklar yaşıyoruz" dedi.

"MİLLİYETÇİLİK Mİ AL SANA MİLLİYETÇİLİK"

Sorunun Kavala'yı aşan bir yanı olduğunu öne süren Türkeş, "Para aradığında gerçek fiyatla alamıyorsun. Daha fazla faiz ödüyorsun. Niye? Çünkü birtakım inceleme kuruluşları, Türkiye'deki hukukun durumuna bakıyor, daha fazla faizle karşına geliyor. Bu fazla faiz milli bütçene yüktür. Bundan kurtulmamız lazım. Yargılamaları makul seviyeye getirip, hukuku düzeltirseniz ekonomi de düzelir. Adam kaçmak istese kaçardı, adamı alıyorsun, bırakıyorsun. Kapından tekrar alıyorsun. Bunu dışarıda anlatman lazım. Milliyetçilik mi, al sana milliyetçilik" ifadelerini kullandı.

"BAKANIMIZ YILMAZ TUNÇ'TAN RİCA ETTİM"

Kavala'yı cezaevinde ziyaret etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soru üzerine de "Bakanımız Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu" yanıtı verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Tuğrul Türkeş Milletvekili Osman Kavala Yılmaz Tunç AK Parti Ankara Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (5)

sade vatandaş:

doğru veya yalnış bu kararı vermek için biraz geç olmadımı

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SUNSET null:

iktidar partisi ile köprüleri atacak duruma geldiğinde göre yeni rota oluşturmak üzere Türkeş.

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Zafer Tanrıkulu:

Senide tanımış olduk böylece .. ????

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Mengele:

Adam gibi adam ben bu sebepten Tugrul bey e oy verdim partisine degil sahsina oy verdim cünkü milliyetci halkina hizmet etmeyi bilen bir sahis

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Onemli Degil:

Her Olumsuz Isleri Mesrulastirmak Icin MILLIYETCILIK Rolu Oynaniyor..Her Yanlis Islerde DINDARLIK Rolu Oynaniyor..Her RANT Olusumunda SIYASI PARTIZANLIK Rolu Oynaniyor..Millet Deseniz VIP den Seyredip Tezahurat Yapiyor..

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