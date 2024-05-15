Osman Kavala'nın yeniden yargılama talebi reddedildi

GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL) - Gezi eylemleri davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen ve halen cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın avukatlarının yargılamanın yenilenmesi talebi reddedildi.

Gezi Davası tutuklulularından Osman Kavala, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmış, karar Yargıtay tarafından da onanmıştı.

Kavala'nın avukatı Hilal Zengin yeniden yargılanma yapılmasına yönelik 30 Nisan'da dilekçe vermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakamesi Kanunu'na göre yargılamanın yenilenmesi talebini değerlendirecek heyetin daha önce karar veren başkan ve üye hakimlerden oluşamayacağına işaret etti. Mahkeme, 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nı başkan olarak görevlendirirken, daha önceki kararda yer alan üyelerden birinin de değişmesine ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinden birinin görevlendirilmesine karar verdi.

Yeniden yargılama talebi, 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerince değerlendirildi. Heyet yeniden yargılama talebini oybirliği ile reddetti.

KAVALA DA YENİDEN YARGILAMA İSTEMİŞTİ

Osman Kavala da geçen hafta avukatları aracığılıyla yaptığı açıklamada, "Bariz hak ihlalleri içeren, delillere dayanmayan mahkümiyet kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları sadece başvuranların değil, her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir. Adalet herkes için gereklidir. Her yurttaşın hayatı ve hakları eşit derecede değerlidir" ifadesini kullanmıştı.