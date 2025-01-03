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CHP'li Nazlıaka, Tutuklu İsimleri Ziyaret Etti

CHP'li Nazlıaka, Tutuklu İsimleri Ziyaret Etti
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaretin ardından Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu olan Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay ile görüştü. Ziyaret sonrası adalet talebi öne çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret etti.

??????????????Nazlıaka, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaklaşık 3 saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yılın ilk günleri olması nedeniyle 2025'e dair istek ve beklentilerini dinlediğini söyledi.

2025'e dair istek ve beklentilerini sorduğunda, her birinden aynı cümleyi duyduğunu ifade eden Nazlıaka, "Hukukun üstünlüğünün olduğu bir yıl olmasını istiyorlar. Adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyorlar." diye konuştu.

Nazlıaka, Tayfun Kahraman'ın, Anayasa Mahkemesine yapmış olduğu başvurunun bir an önce değerlendirilmeye alınıp karara bağlanmasını istediğini akardı.

Ahmet Özer'in 66 gündür tutuklu olduğunu, gizlilik olduğu için dosyasına avukatlarının ulaşamadığını kaydeden Nazlıaka, Özer'in dosyada bulunan gizlilik kararının kaldırılmasını ve iddianamenin bir an önce yazılarak hukuki sürecin başlatılmasını arzu ettiğini ifade etti.

Nazlıaka, "Osman Kavala, ülkenin içinde olduğu bu barış ikliminin öncelikle demokrasiyle taçlanması gerektiğini, demokrasi için de güçler ayrılığı ilkesinin hayata geçmesi ve yargının bağımsız hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyor. O yüzden ülke için demokrasi taleplerini dile getiriyor. Can Atalay ise ait olduğu yerde, yani TBMM'de seçilmiş bir milletvekili olarak görev yapmak istiyor. Milletvekili olarak onu seçenlere karşı sorumluluğunu yerine getirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Özer'in bazı mesajları da olduğunu aktaran Nazlıaka, 66 gündür demokrasi meydanında toplanan arkadaşlarının yanına giderek, bu mesajları okuyacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
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