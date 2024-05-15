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Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın yaptığı "Yargılanmanın yenilenmesi" talebini oybirliğiyle reddetti.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan Osman Kavala, yaptığı basın açıklamasıyla yeniden yargılanma talebinde bulunmuştu. Talebi değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Kavala'nın talebini oybirliğiyle reddetti.

Gezi Parkı davasında 6,5 yıldır tutuklu olan Osman Kavala'nın avukatı, yeniden yargılama başvurusu ile yeni bir süreci başlatmıştı. Kavala ise yaptığı açıklamada, "Bariz hak ihlalleri içeren, delillere dayanmayan mahkûmiyet kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir." sözleriyle yeniden yargılanma talebini iletmişti.

DAVA HEYETİ DEĞİŞTİ

Osman Kavala davasında yeniden yargılanma kararını verecek olan heyet dün değişti. Heyetin başına 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal atanmıştı. Gezi Parkı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin'in başvurusu üzerine yeniden yargılama talebine bakacak heyette başkan ve üye çekilmişti.

YENİDEN YARGILAMADA RET KARARINA İTİRAZ AÇIK

Kavala'nın 30 Nisan'da mahkemeye yaptığı yeniden yargılanma talebi mahkeme tarafından reddedildi. Ret kararına itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

SUNSET null:

aksi bir karar sürpriz olurdu. Sinan Ateş gündemini değiştirmek için yumuşama söylemiydi.

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Ercan cıftcı:

Dosyada çok fazla bilgi ve belge var. Keşke mahkeme bunları kamuoyu ile paylaşsa. Açık toplum vakfı nedir? Kimler finanse ediyor? Amaçları ne?

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Sefa:

idam şart

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JokerAllame:

Kervan.. Böyle devam eder

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ARSLANOĞLU Hakan:

Osman Kavala bence cezaevinde iyi halli cezasını yatsın belli bir süre sonra açık cezaevine sevk olur. O zaman 80 günde bir 11 gün ev iznine gönderilir.

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Yasef Behar:

Heyet bır gecede değişti ??? Adamın anahtarı dıpsız kuyuya atılmış gıbı bırşey

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