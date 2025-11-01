Haberler

CHP'li Tanrıkulu: Osman Kavala Derhal Serbest Bırakılmalı

Güncelleme:
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AİHM kararlarına uymamanın Türkiye'deki rejim krizinin göstergesi olduğunu belirtti ve Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, " Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını öngören ve bağlayıcı nitelik taşıyan AİHM kararlarına uyulmaması, Türkiye'deki rejim krizinin somut göstergelerinden biridir. Bir an evvel AİHM kararları uygulanmalı ve Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yaptığı yazılı açıklamada, Osman Kavala'nın 8 yıldır cezaevinde olduğunu hatırlattı. Tavrıkulu, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal ve 'derhal serbest bırakılmalı' yönünde kararları var, fakat hala içeride" ifadelerine yer verdi. Tanrıkulu'nun açıklaması şöyle:

"Osman Kavala'nın özgürlüğü, sadece onun şahsında bir mesele değil, adalet ve hukuk sınavıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin norm denetimi sonucu verdiği kararları uygulamamak da Türkiye'de - Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi bakımından - belki de en ağır sabıka kayıtlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını öngören ve bağlayıcı nitelik taşıyan AİHM kararlarına uyulmaması, Türkiye'deki rejim krizinin somut göstergelerinden biridir. Bir an evvel AİHM kararları uygulanmalı ve Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır."

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
