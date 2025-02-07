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Osman Kavala'dan Ayşe Barım açıklaması

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Gezi Parkı tutuklusu Osman Kavala, Gezi Parkı Olaylarının planlayıcılarından olduğu suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım hakkında yaptığı açıklamada, "Savcılığın elindeki telefon trafiği kayıtlarından Barım'la konuşmalarımızın Gezi protestoları bittikten sonraki tarihte başladığının anlaşılmaması mümkün değil." dedi.

Gezi Parkı davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen ve 7 yılı aşkın süredir Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Kavala, 12 yıl önceki Gezi Parkı Olaylarının planlayıcılarından olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan ve 27 Ocak'ta tutuklanan ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında açıklama yayımladı.

"KONUŞMALARIMIZ GEZİ BİTTİKTEN SONRAYDI"

Kavala açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir süredir izlediğimiz tutuklamalar endişe vericidir. Ayşe Barım'la ilgili yapılanlar, Gezi davasında yaşadığımız gerçekliği tahrif etme ve algı yaratmanın çarpıcı bir örneği. İstanbul Başsavcılığı'nın 24 Ocak'ta kamuoyuna yaptığı açıklamada, Barım'ın gözaltına alınma gerekçelerinden birinin, benimle Gezi olaylarıyla ilgili yoğun iletişiminin tespit edilmesi olduğu belirtiliyor. Halbuki savcılığın elindeki telefon trafiği kayıtlarından Barım'la konuşmalarımızın Gezi protestoları bittikten sonraki tarihte başladığının anlaşılmaması mümkün değil. Gezi öncesinde, sırasında ve sonrasında telefonlarım dinleniyordu. Savcı iddia edilen türden hiçbir konuşma olmadığının bilgisine de sahipti.

Barım'ın, belediye başkanlarının, siyasetçilerin ve gazetecilerin tutuklanmalarında görülen ortak özellik, artık suçlamalar ile suçlananların eylemleri arasında hukuki ilişki kurma ve inandırıcı delil ortaya koyma gereği duyulmamasıdır. Bu uygulama Gezi davasında yetkin hale getirildi, Gezi davası kamuoyunu bu uygulamaya alıştırmak için kullanıldı. Son günlerde ortaya çıkan Gezi protestolarını kriminalize etme gayretinin de bu amaca hizmet ettiğine inanıyorum."

Osman Kavala'dan Ayşe Barım açıklaması
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Bu kavala da herkes üflemiş galiba...

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