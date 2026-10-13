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Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi

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Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi
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Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala ile ilgili AİHM Büyük Dairesi'nin hak ihlali kararına dayanarak yaptığı yeniden yargılama başvurusunu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala’nın yeniden yargılanma ve tahliye talebini reddetti.

AİHM'NİN KAVALA KARARINA RET

Kavala’nın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ( Aihm ) hak ihlali kararına dayanarak başvuruda bulunmuştu. Ancak mahkeme, AİHM kararının mevcut hükmü doğrudan ortadan kaldırmayacağını belirterek cezanın infazına devam edilmesine karar verdi.

AİHM Büyük Dairesi daha önce Kavala’nın makul bir şüphe olmadan tutuklandığını belirterek serbest bırakılması gerektiğine hükmetmişti. Kavala’nın avukatlarının bu ret kararına karşı bir üst mahkemeye itiraz etmesi bekleniyor.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE ÇARPTIRILDI

Türkiye'de devam eden yargılama sonucunda Kavala, 25 Nisan 2022'de Gezi Parkı eylemleriyle bağlantılı olarak "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, karar Yargıtay tarafından 2023'te onanarak kesinleşmişti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıSüper Çocuk:

Ağlayacaksan oynama Kavala...

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıbdh76xgfwj:

AİHM kararını tanımayan ülkenin Kapıkule’den sonra itibarı olmaz.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aytekin:

işine gelmiyosa git başka ülkeye

yanıt13
yanıt7
Haber YorumlarıGoethegitme:

Sizinkiler çok yaladı baktık bisey cikmiyor dik duracagaiz;)

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıHayri İzmir:

Avrupa birliği üyesi değiliz 60 senedir kapısında bekletiliyoruz olmadığımız bir birliğin yasaları bizi bağlamaz ..Bu milletin evlatları ne zamandır Dün yönettiğimiz adamların tarafında olmaya başladı ..Onlar unutmadı siz unuttunuz ne olduğumuzu

yanıt4
yanıt0
Haber Yorumlarıalperenlive:

Bizi kapıkule'yle mi tehtid ediyorsun, al senin olsun fazla kalabalık yapma hadi yallah.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarızerdelci@hotmail.com:

ona af varsa içerdekilerin hepsini salın gitsin, öyle şey mi olur, organize etti ayaklanmayı, af yok

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