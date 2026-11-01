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YENİ Parti'den Çakırözer, Osman Kavala için 9 yılın ardından tahliye çağrısı yaptı

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YENİ Parti'den Çakırözer, Osman Kavala için 9 yılın ardından tahliye çağrısı yaptı
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala'nın 9 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek tahliye çağrısı yaptı. Çakırözer, sosyal medya paylaşımında AİHM kararlarına rağmen tutukluluğun sürdüğünü belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, " Osman Kavala'nın hukuksuzca özgürlüğünden mahrum bırakılmasının üzerinden tam 9 yıl geçti. AİHM kararlarına rağmen süren bir tutukluluk, beraat kararlarının bozulması ve hukukla açıklanamayacak suçlamalar... Osman Kavala derhal özgür bırakılmalıdır" dedi.

YENİ Parti Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala'nın, 9 yıldır cezaevinde bulunduğunu belirterek, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çakırözer'in paylaşımı şöyle:

"Osman Kavala'nın hukuksuzca özgürlüğünden mahrum bırakılmasının üzerinden tam 9 yıl geçti. AİHM kararlarına rağmen süren bir tutukluluk, beraat kararlarının bozulması ve hukukla açıklanamayacak suçlamalar… Adaletin, hukukun ve özgürlüğün hakim olduğu bir Türkiye'yi mutlaka kuracağız. Osman Kavala derhal özgür bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA
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