Tanrıkulu, Kavala'yı 9. yılında ziyaret etti, engel hukuki değil siyasi dedi

(İSTANBUL) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Osman Kavala'yı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Kavala'nın, hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( Aihm ) kararları olmasına rağmen 9 yıldır cezaevinde bulunduğunu belirterek, " Osman Kavala'nın özgürlüğünün önündeki engel, hukuki değil, siyasidir. Mesele bu kadar açık, şeffaf ve berraktır" dedi.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'yı, cezaevinde geçirdiği 9. yılında, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Tanrıkulu, yargılama sürecinin oldukça karmaşık olduğunu dile getirerek, Kavala'nın cezaevinde tutulmak istendiğini, bu yüzden hiçbir yargılama ve hukuk kuralına uyulmadığını savundu.

Tanrıkulu, Aihm'in toplam 3 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen Kavala'nın tahliye edilmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bakın, bu mesele bir mahkemenin takdir hakkıyla ilgili değildir. Mahkemenin bu konuda bir takdir yetkisi yoktur. Anayasa'nın 90. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunu bu konuda emredici hükümler içeriyor. Bu kararların uygulanması, yeniden yargılamanın yapılması gerekiyor. Ancak yapılmadı.

"3 AYRI AİHM KARARINA RAĞMEN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN"

Sonuç olarak Osman Kavala, AİHM kararlarına rağmen, tamamen hukuka aykırı biçimde dokuz yıldır özgürlüğünden yoksun bırakılıyor. Üç ayrı AİHM kararına rağmen hala cezaevinde. Cezaevine girdiğinde 60 yaşındaydı, bugün 70 yaşında. Peki, bütün dünyanın, Avrupa'nın ve yurttaşlarımızın yakından takip ettiği bu dosya üzerinden Türkiye'de hukuk, yargı ve adaletin var olduğunu nasıl söyleyeceğiz?

Zaten sorun tam da burada. Türkiye'de hukukun ve adaletin durumu ortada. Ancak yargı, anayasal yükümlülüklere ve hukuka rağmen Osman Kavala dosyasında bu tutumunu sürdürüyor. Çünkü Osman Kavala'yı tutuklayan irade yargı değil, siyasi mekanizmalardı. Bugün de aynı siyasi mekanizmalar devrede. Osman Kavala'nın özgürlüğünün önündeki engel, hukuki değil, siyasidir. Mesele bu kadar açık, şeffaf ve berraktır."

Kaynak: ANKA