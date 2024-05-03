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AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı: Neye dayanarak karşı çıkıyorlar?

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AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin ardından başlayan, "Osman Kavala tahliye olabilir?" tartışmalarına katıldı. Türkeş, "Düşünmek bile istemiyorum ama acaba konunun iç hukuk ile çözülmesi bazı çevreleri rahatsız mı ediyor? Ben şahsen merak ediyorum bu kişiler neye dayanarak ve neye karşı çıktılar?" dedi.

Cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala'nın tahliye olma ihtimali üzerinden başlayan tartışmalara AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş de dahil oldu. Türkeş, "Düşünmek bile istemiyorum ama acaba konunun iç hukuk ile çözülmesi bazı çevreleri rahatsız mı ediyor? Ben şahsen merak ediyorum bu kişiler neye dayanarak ve neye karşı çıktılar?" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİNDE OSMAN KAVALA DA GÜNDEME GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmenin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Özel'in görüşmede AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasını, Can Atalay ve Osman Kavala üzerinden Gezi mahkumlarının yeniden yargılama konusunu talep ettiğini yazdı.

AK Partili Tuğrul Türkeş'ten 'Osman Kavala' çıkışı: Neye dayanarak ve neye karşı çıktılar?

AK PARTİLİ TÜRKEŞ'TEN "KAVALA" ÇIKIŞI

AK Partili ve MHP'li bazı siyasetçiler, Kavala'nın tahliye edilme ihtimali üzerinden yaşanan tartışmada Abdülkadir Selvi'ye tepki gösterirken, tartışmalara AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş de dahil oldu.

AK Partili Türkeş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konu ile ilgili şunları söyledi: "Türkiye'nin hem uluslararası alanda hem de iç hukuk açısından önemli bir davası olan 'Osman Kavala' davasının Avukatları Yargılamanın yenilenmesi dilekçesi vermişler. Malumunuz Osman Kavala 7 yıldır yargılanıyor ve tutuklu. Konu medyada yer aldı.

AK Partili Tuğrul Türkeş'ten 'Osman Kavala' çıkışı: Neye dayanarak ve neye karşı çıktılar?AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş

"BU KİŞİLER NEYE KARŞI ÇIKTILAR?"

Bir sürü (hukukçu) ve hukukçu sıfatı taşımayan kişiler davaya vakıf değilken ve en önemlisi dilekçenin tümünü görmeden konunun aleyhine fikir beyan etmeye başladılar. Ben şahsen merak ediyorum bu kişiler neye dayanarak ve neye karşı çıktılar.

A- Abdülkadir Selvi'nin meseleyi yazmış olmasına mı?

B- Osman Kavala'nın nihayet tahliye olma ihtimalinin yüksek olmasına mı?

C- Türkiye'nin uluslararası arenada haksız ithamlardan kurtulmasına mı?

D- Kendilerinin bunu akıl edememesine mi?

E- Onların oluşturmaya çalıştıkları gri ortamdan sislerin dağılıyor olmasına mı?

F- Düşünmek bile istemiyorum ama acaba konunun iç hukuk ile çözülmesi bazı çevreleri rahatsız mı ediyor?"

AK Partili Tuğrul Türkeş'ten 'Osman Kavala' çıkışı: Neye dayanarak ve neye karşı çıktılar?

OSMAN KAVALA'NIN TUTUKLULUĞU

Gezi Parkı ve 15 Temmuz soruşturması kapsamında yargılanan Osman Kavala hakkında 25 Nisan 2022'de mahkeme heyeti tarafından karar verilmişti. Mahkeme heyeti, Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırmıştı.

AK Partili Tuğrul Türkeş'ten 'Osman Kavala' çıkışı: Neye dayanarak ve neye karşı çıktılar?Osman Kavala

Yargıtay 3. Ceza Dairesi de Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala hakkındaki mahkumiyet hükmünü onamıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Tuğrul Türkeş Osman Kavala Milletvekili AK Parti Ankara Gündem Politika Haberler

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