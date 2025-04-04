NAMAZ SURELERİ || Namazda sureler hangi sırayla okunur? Namazda önce Fatiha mı İhlâs mı okunur? Namaz surelerinin okunuş sırası!

"Namaz surelerinin okunuş sırası nedir?" sorusu, hem küçük yaşlarda namaza başlayanlar hem de tekrar düzenli ibadet etmeye yönelen yetişkinler tarafından sıkça araştırılıyor. Kur'an'dan seçilen kısa sureler, namazın ikinci önemli bölümü olan kıraat kısmında okunur ve bu ibadetin anlamlı bir parçasıdır. Bu surelerin ezberlenmesi, hem ibadetin doğru yerine getirilmesi hem de namazda huşu sağlanması açısından oldukça faydalıdır. İşte namazda okunacak sure ve duaların sıralı listesi…

NAMAZ SURELERİ HANGİ SIRAYLA OKUNUR?

Namaz sureleri olarak adlandırılan 10 surenin namazda okunma sırası ise Fil suresinden Nas suresine doğrudur. Namazda okunan surelerin sıralama aşağıdaki gibidir.

1. Fil Suresi

2. Kureyş Suresi

3. Maun Suresi

4. Kevser Suresi

5. Kafirun Suresi

6. Nasr Suresi

7. Tebbet Suresi

8. İhlas Suresi

9. Felak Suresi

10. Nas Suresi

Okuma sırasıyla ilgili aşağıdakilere aykırı davranmak mekruh olarak görülmüştür.

1. İkinci rekâtta okunan sure, birincide okunan surenin hep aşağısında olacak, yukarısında olmayacaktır. Yani hiç sure atlamadan sırasıyla okunur.

2. Atlayarak okunacak olursa arada tek sure bırakılmayacak, iki veya daha fazla sure atlanarak okunacaktır.

3. Okunan bu ikinci sure, birinciden iki ayetten daha fazla uzun olmayacaktır.

4. Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılır; aşağıdan yukarı doğru yapılmaz.

FİL SURESİ TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

KUREYŞ SURESİ

MAUN SURESİ OKUNUŞU

KEVSER SURESİ TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU

NASR SURESİ OKUNUŞU

TEBBET SURESİ TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

FELAK SURESİ OKUNUŞU

NAS SURESİ