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İran'da çamur volkanı faaliyete geçti

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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki Bender Teng çamur volkanı, muson rüzgarlarının etkisiyle yeniden hareketlendi. Lav yerine çamur fışkıran volkan, bölgeyi çamurla kaplarken, nadir doğa olayı turizm açısından da önem taşıyor.

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek kentinde yer alan Bender Teng çamur volkanı yeniden faaliyete geçti.

İran devlet televizyonuna göre, İran'da nadir görülen bir doğa olayı yaşandı.

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek kentinde yer alan Bender Teng çamur volkanı muson rüzgarlarının tetiklemesiyle birlikte yeniden hareketlendi.

Volkandan lav yerine çamur fışkırdı ve tüm bölge çamurla kaplandı.

Söz konusu nadir doğa olayı, bölgedeki doğa turizmi açısından da büyük önem taşıyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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