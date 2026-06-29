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İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum'da aldı

İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum'da aldı
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FIFA 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Takım'da milli oyuncular Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı, Bodrum'da plaj voleybolu oynarken görüntülendi. Futbolculara teknik ekipten Fadıl Koşutan ve Kayserisporlu Furkan Soyalp de eşlik etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası’na grup aşamasında veda ederek taraftarını üzen A Milli Takım'da futbolcular yurda dönmesinin ardından tatile çıktı. 

UĞURCAN VE ABDÜLKERİM BODRUM'A GİTTİ

Zorlu geçen turnuvanın ardından soluğu Bodrum’da alan milli oyuncular Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı, plajda stres attı.

VOLEYBOL OYNAYARAK EĞLENDİLER

Keyifli anlar yaşayan ikiliye, milli takım teknik ekibinden Fadıl Koşutan ile Kayserisporlu futbolcu Furkan Soyalp de eşlik etti. Kumsalda plaj voleybolu oynayarak formlarını korumaya çalışan sporcuların hırslı ve neşeli halleri dikkat çekti. 

BAZI TARAFTARLAR TEPKİLİ

İki ismin plaj voleybolundaki görüntüleri sosyal medyada geniş yer buldu. Bazı futbolseverler, oyuncuların rahat tavırlarına tepki gösteren yorumlarda bulundu. 

Barış Polat
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